Nezaměstnanost v ČR klesá, rozdíl je ale oproti loňsku pořád výrazný

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil ve čtvrtek aktuální čísla nezaměstnannosti v Česku. Ta byla v květnu 3,3 % ve věkové skupině 15 až 74 let. Meziročně se tak zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti v ekonomicky aktivní skupině 15-64 let se pak ve srovnání s květnem 2020 o 0,1 procentního bodu snížila na 3,4 procenta.





Oproti loňským údajům hodnota nezaměstnanosti neklesá. Navíc se pořád objevuje rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů. Z údajů totiž vyplývá, že muži jsou více ekonomicky aktivní a jsou častěji zaměstnaní.

Pokud jde o jednotivé věkové skupiny, i tady se od sebe čísla liší. Nejméně zaměstnaných je lidí ve věku 15-29 let, a to 45,9 %, zatímco u lidí ve skupině 30-49 let je to 87,1 %.

Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ, ale upozorňuje i na jiný trend, který tak pesimisticky nevypadá. "Míra ekonomické aktivity srovnatelná s předcovidovou úrovní je jednou z mála dobrých zpráv. Ukazuje totiž, že ani zvýšení nezaměstnanosti, ani přetrvávající nejistota neodradily lidi od působení na pracovním trhu," okomentoval Holý.