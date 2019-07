Nezletilí chlapci měli na západě Německa znásilnit mladou ženu!

Pět hochů ve věku 12 až 14 let zřejmě bulharského původu podezřívá německá policie ze znásilnění mladé ženy ve věku 18 až 21 let. To se mělo odehrát v pátek večer v městě Mülheim an der Ruhr v Severním Porýní-Vestfálsku.



"Dva dvanáctileté chlapce jsme okamžitě předali rodičům. Tři čtrnáctiletí chlapci zůstali zadržení přes noc. Na druhý den je policie vyslechla a následně předala rodičům," řekl mluvčí essenské policie Peter Elke.



Policii na sexuální útok upozornili kolem čtvrt na jedenáct v noci obyvatelé města. Jejich pes na někoho zřejmě začal štěkat, tak se šli podívat, co se děje. Za svou zahradou objevili mladou ženu a dva muže, kteří po jejich příchodu utekli.



"Okamžitě jsme vyslali hlídková auta, psovody a další jednotky, aby celou oblast prohledali. Jedno z hlídkových aut našlo skupinu pěti adolescentů a policisté je zadrželi. Jak se později ukázalo, jedná se o pětici podezřelých," uvedl Elke.



Na jednoho ze čtrnáctiletých hochů vydal v pondělí okresní soud zatykač. Již dříve neunikl pozornosti policie kvůli dvěma případům sexuálního obtěžování a soud měl tedy obavu, že by se mohl i nadále dopouštět podobných prohřešků. Informaci přinesl německý zpravodajský portál ntv.de.



Trestem za znásilnění jsou v Německu nejméně dva roky za mřížemi. Hranice trestní odpovědnosti je v Německu 14 let.