Nezletilí sourozenci unikli exekuci jen těsně. S dluhy bojuje přes 2000 dětí!

"Jak jsme si zažádali o tu pěstounskou péči u obou, tak nám začaly chodit dluhy. První přišel na Lídu," popsala pěstounka Ladislava Jarošová.

Zprvu ani nebylo jasné, kde dluh vznikl. "Takže jsme se po tom pídili, kde ty dluhy jsou. Zjistili jsme, že tedy u dopravních podniků," doplnila Jarošová.

Kvůli dvěma jízdám načerno Lídě hrozila exekuce ve výši 45 tisíc korun. "U té první jízdy mi bylo tak sedm a u té druhé mi bylo tak devět let," svěřila se dívka.

V tramvaji v obou případech jela se svou matkou, ta za ni ale pokuty nezaplatila a Lídě o nich ani v pozdějším věku neřekla. Kdyby nebylo přechodu do pěstounské péče, o dluhu by se mohla dozvědět až mnohem později.

"Děti se velmi často o tom, že dluží, dozví, až když je jim 18 let, kdy jim na dveře zaklepe exekutor," vysvětlil mediální koordinátor organizace Člověk v tísni Martin Kovalčík.

Lídu nakonec od dluhu osvobodil soud. Bez jeho rozhodnutí by dívku exekutoři zřejmě připravili o část jejích budoucích výdělků. "Pro mě je taky těžko představitelné to, že dítě jde potom do života s dluhem a třeba se chce učit, mít nějakou svou kariéru, ale protože má dluhy třeba z nějaké exekuce, tak toho dosáhnout nemůže," uvedla Jarošová.

Ze spárů dluhové pasti se podařilo osvobodit i Lídina bratra. Jeho dlužnou částku pěstounská rodina uhradila ještě před tím, než stačila narůst. I on potkal revizora bez lístku.

"V rámci naší praxe se nejčastěji setkávám s případy, kdy děti dluží za komunální odpad, za jízdu načerno, za ošetření nebo pobyt v nemocnici," doplnil Kovalčík.

Stejné štěstí jako tito sourozenci ale v řadě podobných případů děti nemají. "Je tam asi 2 300 dětí od nuly do osmnácti let věku v exekucích," popsal viceprezident exekutorské komory Jan Mlynářčík.

A právě tomu by měla chystaná novela občanského zákoníku do budoucna zabránit.

Novela se dnes projednávala ve Sněmovně, podívejte se na reportáž: