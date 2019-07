Neznalost poslance Kolovratníka. Smějí se mu kvůli Čapímu hnízdu

Mnoho lidí nevěřilo svým očím, když si přečetlo slova poslance Martina Kolovratníka (ANO). Ten totiž zřejmě nechápe, co je to daňový únik. Z těch policie podezřívá farmu Čapí hnízdo, která patří do svěřenského fondu premiéra Babiše (ANO).

"Nějak mi to nevychází. Když ty částky odešly z jedné firmy do druhé - tak v té druhé stejně musely být zaúčtovány jako zisk. A z něj odvést daň," komentoval poslanec na twitteru.

U Čapího hnízda totiž existují pochybnosti kvůli platbám za reklamu. Farma skrze ní měla pomáhat holdingu Agrofert ušetřit na daních. Ten současně pomáhal i samotnému Čapímu hnízdu, aby mohl splácet úvěry.

Njak mi to nevychz. Kdy ty stky odely z jedn firmy do druh - tak v t druh stejn musely bt zatovny jako zisk. A z nj odvst da. Mete to, prosm, vysvtlit? @kalousekm ? — Martin Kolovratnk (@kolovratnikm) 16. ervence 2019

Reakce na poslancova slova tak na sebe nenechala dlouho čekat. "Promiňte, pane kolego, ale jaký je rozdíl mezi pojmy příjem a zdaněný zisk, si račte vyhledat sám. Na tom hospodářském výboru sněmovny musí být docela veselo," vzkázal například poslanec Miroslav Kalousek (TOP09).

"Pane poslanče, pokud je jedna firma skupiny ve ztrátě (jako by bez reklamy bylo Čapí hnízdo) a jiné v zisku, ušetří předstíranou reklamou 19 % DPPO (Daň z příjmů právnických osob) z částky, kterou za reklamu zaplatí. Úspora to tedy není malá, odhadem desítky miliónů," vysvětlil poslanci vystudovaný ekonom a bývalý politik Ivan Pilip.

Martinu Kolovratníkovi se vysmál dokonce i jeho stranický kolega Robert Masarovič (ANO). "Když něčemu nerozumím, hodně moc se snažím tomu buď porozumět studiem, nebo se nevyjadřovat. Vy jste šel cestou zesměšnit se. Blahopřeji. Lekce číslo jedna podvojného účetnictví: peníze do firmy jsou příjem," školil poslance politik z Havířova.

Do poslance se pustili i další lidé. "Doporučil bych Vám se vrátit k myšlence na zvýšení ceny dálniční známky. To nejsou tak složité věci," komentuje jeden z uživatelů twitteru. "Docela tristní představa, že ekonomiku našeho státu řídí takoví experti v zájmu svého vůdce," vzkázal poslanci další z nich.