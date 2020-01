Neznámý řidič vjel u Mostu do protisměru. Nezastavila ho ani srážka

Na videu z palubní kamery je vidět, jak řidič BMW jel setmělou ulicí, v rádiu zrovna zněla upoutávka na novou bondovku "Není čas zemřít". V tu chvíli se proti němu protisměrem vyřítila bílá fabie. Muž v bavoráku strhl řízení vpravo a narazil do dopravního značení. Čas zemřít tentokrát naštěstí opravdu neměl!

"Stalo se to v sobotu 11. ledna na silnici první třídy v Mostě. Zatím neznámý řidič ohrozil jízdou v protisměru vozidla jedoucí na Bílinu. Řidič BMW při snaze zabránit kolizi narazil do dopravního značení," řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Řidič BMW zveřejnil video z palubní kamery, které zachycuje jeho setkání s pirátem silnic i to, jak málo chybělo k ostré čelní srážce. Podle jeho vyjádření pro redakci TN.cz vše proběhlo tak rychle, že nebylo ani možné určit, jestli neznámý muž v červeném autě vůbec zpomalil, aby se bouračce vyhnul.

Zmínil také, že neznámý hazardér by měl mít na svém voze škrábanec od BMW, které mu na poslední chvíli uhnulo z cesty. To se díky pohotovosti svého řidiče o protijedoucí auto jen otřelo, ale pravou stranou narazilo do dopravní značky. Policie celkovou škodu vyčíslila na 50 000 korun.

Řidič bílé fabie, který také jen těsně unikl srážce s mužem v červeném autě, se podle dostupných informací rovněž přihlásil policii jako svědek. Mostečtí policisté po nebezpečném řidiči intenzivně pátrají a žádají o pomoc jakékoli další případné svědky.