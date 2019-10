Neztrácejte svůj čas za volantem a využijte ho naplno! My to zařídíme

Obětujeme mu hodiny nejvyšší pozornosti v hustém silničním provozu místo toho, abychom se věnovali svým blízkým nebo svým koníčkům. Plechovému diktátu se dá ale snadno vzepřít!



V autě ztrácíme drahocenný čas čekáním v kolonách a hledáním místa na zaparkování, zatímco na rodinu, děti a zábavu nám ho zbývá stále méně. Auto a silniční provoz nám denně připravují infarktové situace a stres a obírají nás o desítky minut, které nám chybí v denním programu.



Jak se ale z tohoto začarovaného kruhu vymanit? To zjistily už miliony lidí po celém světě. Místo toho, aby darovaly svůj čas autu, nechávají si ho pro sebe a pořádně si ho užívají. Přitom se rozhodně nevzdávají svých cest. Jen auto vyměnily za vlak.Výhodou vlaku je jeho schopnost přizpůsobit se svým uživatelům. Můžete ho proměnit v relaxační „zónu“, kancelář, dětskou hernu nebo třeba kino. Možností, jak trávit čas ve vlaku, je nepřeberné množství. Je to čas, který jste získali jen pro sebe, pro své tužby a přání a každý ho může využít zcela po svém.Pokud máte práce až nad hlavu, může vlak fungovat také jako docela slušně zařízená kancelář. K dispozici vám jsou zásuvky i USB porty pro dobíjení vašich elektronických zařízení a také Wi-Fi, která vám umožní připojit se do online světa ke všemu potřebnému. Neztrácejte proto čas za volantem a využijte vlak k vyřízení restů.V autě sedíte za sebou, doslova každý sám a moc zábavy si neužijete. Ve vlaku můžete veškerou svou pozornost věnovat svým přátelům nebo dětem. Nebudou tak sedět znudění v autosedačkách, ale můžou si s vámi užít prima cestu strávenou u deskových her nebo třeba karet.V neposlední řadě se z vlaku může stát i váš pojízdný hotel. Komfortní lůžkové vagony Českých drah vás bezpečně přes noc dovezou třeba z Prahy do Popradu, Krakova, Budapešti nebo Curychu. Vy si tak namísto několikahodinové cesty za volantem můžete proměnit svůj vlakový „pokoj“ na místo podle vašich představ. A navíc se probudíte svěží a odpočatí do nového dne, který si můžete užít naplno!