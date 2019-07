Za smrt Čechů může výjimečná bouře! Prohnala se celým Balkánem

Šest lidí nepřežilo středeční úder masivní bouře, která se přehnala přes Řecko a nejhůře udeřila na poloostrově Chalkidiki. Bouři doprovázela vichřice, vítr dosahoval rychlosti až 110 kilometrů v hodině, uvádí portál Windy.

Bouře udeřila po vlně vedra, při které v posledních dvou dnech teploty stoupaly k 37 °C, uvádí agentura Enex. Ta hovoří dokonce o orkánu.

Pásmo bouří už předtím pustošilo Itálii, jak je vidět na radarových snímcích, bouře postupovaly přes celé Řecko a dále pokračovaly do Turecka.

Bouře působily škody v celé oblasti Jaderského moře, například v italském městě Pescara bylo mnoho lidí zraněno kroupami, které byly velké jako pomeranče.

Další italské oblasti hlásí záplavy po přívalových deštích. Podle agentury Ansa skončilo v nemocnici 18 lidí, převážně utrpěli zranění na hlavách a rukách, jak se snažili chránit.

Greece #storm on radar 12:20 - 9:15 am UTC. Storms killed 6 tourists, 108 were injured. Report & videos https://t.co/atvx1mp5DC pic.twitter.com/6TPaC68C9m