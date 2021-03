Ničivé povodně v Austrálii ustupují. Lidé se vrací do zničených domovů

Východ Austrálie, který před několika dny zasáhly ničivé povodně, má už to nejhorší za sebou. Velká voda pomalu opadává a mnozí lidé, kteří museli být evakuovaní, se tak vrací do svých domovů. Čeká je odklízení spouště, kterou živel napáchal. Na pomoc se do zasažené oblasti vydali dobrovolníci z celé země.

Proudy vody braly vše, co jim stálo v cestě, o život přišli nejméně dva lidé a více než 40 tisíc obyvatel muselo opustit své domovy. Počasí nad východní Austrálií se už naštěstí umoudřilo.

"V celém státě stále hrozí riziko. Na mnoha místech je to ještě nebezpečné, ale dobrá zpráva je, že voda opadává. Ta nejhorší část povodní je za námi, situace se postupně zlepšuje," říká meteoroložka Victoria Doddsová.

Mnozí evakuovaní se stále nemohou vrátit do svých domovů. Noční můra ale nekončí ani pro ty, kterým už to situace umožnila. Škody na majetku jsou totiž enormní. "Čeká nás hodně velký úklid. Nejspíš nám to zabere několik týdnů, možná celé měsíce. Tak uvidíme, jak to půjde," říká obyvatel Nového Jižního Walesu Leigton Doeland.

S úklidem se snaží obyvatelům zasažených oblastí pomáhat dobrovolníci z celé země. "To, co se stalo, je opravdu hrozné a zničující. Na druhou stranu, mnoho lidí nám přišlo pomoci. To je úžasné. Je skvělé vědět, že na nás někomu záleží," říká vděčně Mary-Ann z Nového Jižního Walesu.

Povodně část Austrálie zcela ochromily. Komplikovaly dopravu, v některých školách se zrušila výuka a na některých místech se muselo pozastavit očkování proti koronaviru. Tak rozsáhlé záplavy prý přijdou jednou za padesát, v některých místech i za sto let. Nejvíce zasaženou oblast Nového Jižního Walesu přitom vloni sužovala sucha a ničivé požáry.