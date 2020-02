Ničivý vítr zasáhne ČR. Bude nejhorší od orkánu Kyrill, varuje odborník

Výstraha ČHMÚ před silným větrem platí od nedělních 18 hodin až do úterý, také do 18 hodin. Foukat bude opravdu silný vítr a nejsou tedy vyloučené rozsáhlé škody na majetku, lidé by měli rozhodně schovat věci ze zahrad a zajistit předměty, které by mohly ulétnout.

"Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu,“ varuje a radí ČHMÚ na svém webu.

Výstraha platí pro tyto kraje: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj (Jeseník, Šumperk), Moravskoslezský kraj

"Průměrná rychlost větru by se měla pohybovat mezi 10-15 metry za sekundu, to je zhruba 50 kilometrů za hodinu. A nárazy by měly přesahovat až 100 kilometrů za hodinu. Na hřebenech hor i 120 kilometrů za hodinu,“ varuje meteorolog Petr Dvořák. "V pondělí bude vítr silnější, ale ani v úterý nebude o mnoho slabší. Výrazněji začne slábnout až od středy,“ dodává Dvořák.

Kromě větru se ale dočkáme i srážek. Ty budou podle Dvořáka v nižších polohách dešťové, výše se dočkáme i nového sněhu. "Na hřebenech hor můžeme očekávat pěknou vánici. Dají se očekávat také hospodářské škody, ať už jsou to popadané stromy, nebo třeba výpadky elektrické energie,“ předpokládá Petr Dvořák.

V Jeseníkách už nyní panuje třetí stupeň lavinového nebezpečí, což značí velké riziko utržení laviny. V Krkonoších je zatím lavinová situace na dvojce, ale vzhledem k avizovanému novému sněhu a silnému větru se do očekávat, že bude také vyhlášen nejméne třetí stupeň lavinového nebezpečí.