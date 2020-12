Nigérijští islamisté pobili věřící, zapálili kostel a unesli kněze

Teroristé ze skupiny Boko Haram přijeli náklaďáky a na motocyklech do převážně křesťanské obce Pemi ve státě Borno a stříleli po všem, co se hnulo. Lidé začali prchat do okolního porostu.

Po řádění ozbrojenců zůstalo 11 mrtvých, mnoho dalších je nezvěstných. Islamisté zapálili kostel a unesli kněze, uvádí na základě informací místních zdrojů zahraniční média.

Teroristé také vyplenili zásoby potravin připravené na Vánoce, zapálili deset domů a rovněž nemocnici, odkud předtím ukradli léky a zdravotnický materiál.

Vesnice se nachází necelých dvacet kilometrů od Chiboku, kde bojovníci z Boko Haram unesli před šesti lety 200 dívek ze školy.

Další křesťanskou komunitu napadli ve stejný den ozbrojenci v sousedním státě Adamawa. Křesťané v severní části Nigérie s muslimskou většinou si zvláště v době svátků zřizují oddíly sebeobrany nebo je chrání milice spolupracující s armádou.

Nigérijská federace je s více než 190 milióny obyvatel nejlidnatější Africkou zemí. Je zde na 250 etnik. Hlavními náboženstvími jsou islám a křesťanství, které jsou v populaci zastoupeny zhruba půl na půl, přičemž sever země je převážně muslimský, jih křesťanský.