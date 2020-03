Nikdo mě nepřinutí nosit roušku, vybuchl muž po kritice a začal vyhrožovat zbraní

Každý se sžívá s bezpečnostními opatřeními různě. Situace na zastávce MHD v Plzni se ale pořádně vyhrotila. Jeden z mužů začal kašlat, druhý ho pak napomenul, že by si kvůli absenci roušky mohl alespoň zakrývat ústa. Nakonec došlo na výhrůžky zbraní a zásah policie.

Ve středu kolem jedenácté dopoledne bylo na tramvajové zastávce Dobrovského v Plzni pořádně živu kvůli obavám z šíření koronaviru. Jeden muž upozornil druhého, aby si při kašlání alespoň zakrýval ústa. To ale kašlajícího muže zřejmě vytočilo.

"On se ale naprosto rozběsnil, začal mi nadávat do č...., řvát, že si může dělat co chce a že ho nikdo nepřinutí nějakou roušku nosit," popsal pan Tomáš portálu krimi-plzen.cz.

Tím ale celá situace neskončila, naopak začala gradovat. "Chtěl jsem odejít, jenže on si odhrnul bundu, abych viděl pistoli, chytil ji do ruky a začal řvát, že mi ustřelí palici. Hned jsem poznal, že jde o skutečnou zbraň a ne nějakou atrapu, protože tento typ zbraně jsem kdysi měl v zaměstnání," doplnil Tomáš s tím, že muž vypadal naprosto nepříčetně.

Kvůli tomu ho začal uklidňovat a raději se vzdálil na druhou stranu ulice. Muž ho měl ještě chvíli pozorovat, ukázat mu zbraň a nakonec se vydat pryč.

Pan Tomáš přivolal policii, na místo vyrazilo několik jednotek, které muže velmi rychle zpacifikovali, zajistili i ostře nabitou zbraň.

"Muže narozeného v roce 1954 i střelnou zbraň jsme na místě zajistili a při dechové zkoušce muž nadýchal dvě promile alkoholu. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. Zajištěná zbraň bude podrobena znaleckému zkoumání," potvrdila tisková mluvčí pro krimi-plzen.cz.