Nikdo nemluví s nikým. Konec nouzového stavu rozhádal politiky

Poté, co ve čtvrtek Poslanecká sněmovna přehlasovala vládní koalici a odmítla prodloužení nouzového stavu, česká politická scéna se ocitla v krizi. Vztahy napříč stranami se začaly vyostřovat. Problémy jsou nejen uvnitř vládní koalice, spory panují i mezi zástupci opozičních stran.

Ještě na začátku debaty o prodloužení nouzového stavu vše vypadalo růžově. Opozice na něj chtěla kývnout. Měl trvat maximálně dva týdny a podmínkou byl souhlas všech stran. Jenže do dohody hodila pomyslné vidle SPD. A už tak ne moc pevné vztahy politických stran se začaly rozpadat.

Vláda se navíc rozešla s komunisty. Ti při schvalování nouzového stavu poprvé hlasovali proti ní. Kabinet Andreje Babiše (ANO) tak přišel o většinu ve Sněmovně.

"Je otázka, co do této doby dělala vláda, protože když se prodlužoval nouzový stav, tak tak to vždycky bylo díky nám," prohlásila poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

"KSČM teď žije svým vlastním životem, žije svým sjezdem a uvidíme, co se tam stane pod novým vedením. Jestli se to vrátí k situaci podpory vlády, nebo ne. Můj odhad je, že spíše ne," domnívá se politolog Jan Herzmann.

Většina politologů čtvrteční debakl přirovnávají k vyslovení nedůvěry vládě. "Považuji to za nesmírně špatné rozhodnutí, které výrazně zkomplikovalo život a může to mít výrazné zdravotní dopady," myslí Dušan Brabec z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

A oslabení vlády se promítá i do vztahů uvnitř koalice, kterou tvoří hnutí ANO a ČSSD.

"Sociální demokracie si stejně jako komunisté uvědomuje, že se jí nevyplácí spolupráce s Andrejem Babišem. Můžeme v následujících měsících očekávat růst distance od Andreje Babiše," uvedl politolog Jiří Pehe.

Dusno je teď i mezi některými hejtmany krajů a jejich stranickým vedením, třeba v případě Karlovarského kraje. "Rozhodnutí poslanců o neprodloužení nouzového stavu může mít v tuto chvíli fatální dopad nejen na náš kraj," prohlásil karlovarský hejtman Petr Kulhánek (STAN).

S trochou nadsázky tak můžeme říct, že jsme se dostali do situace, kdy už nikdo nemluví s nikým.