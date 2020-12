Nizozemská zoo má novou atrakci. Pyšní se samečkem pandy velké

Pandí chlapeček Fan Sing je ze vší pozornosti nadšených návštěvníků zoologické zahrady v Rhenenu celý rozpačitý. Jeho první nesmělé krůčky před zraky veřejnosti se staly senzací, stejně jako první bambusová svačinka.

"Pávě teď začíná jíst bambus. Až dosud ho jen žužlal a hrál si s ním, ale teď už ho opravdu jí," uvedla zooložka José Koková. Fan Sing se narodil 1. května, od té doby trávil čas jen se svou maminkou Wu Wen.

Zvědavci mohli až dosud pandí mládě sledovat jen prostřednictvím videokamer. V sedmi měsících je ale Fan Sing už dost silný na to, aby mohl vyrazit i do výběhu otevřenému veřejnosti. Váží už 14 kilogramů. Do dospělosti, kdy bude mít 160 kilogramů, se ale musí ještě projíst.

"Fan Sing může u nás zůstat až do čtyř let, pak bude převezen zpět do své vlasti - Číny. Běžně mohou mláďata zůstat s matkou jen do dvou let. Jsme zvědaví, jak se jejich vztah bude vyvíjet," dodala Koková.

Zatím si Fan Sing dopřává i čtyři šlofíky denně. Je jediným mládětem pandy velké v Nizozemsku, a díky tomu se těší obrovské pozornosti. Zoologická zahrada má jeho rodiče od Číny propůjčené na patnáct let a doufá, že se jim podaří odchovat Fan Singovi ještě alespoň jednoho sourozence.