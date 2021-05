No Name i Mig 21! Kapely pořádají benefiční koncert na pomoc zoo

Hrajeme pro 20 ZOO. Tak se jmenuje benefiční projekt, jehož cílem je podpořit dvacet zoologických zahrad, které po pandemii mají stále finanční potíže. Zoologické zahrady, přestože jsou otevřené, hledají stále cesty, jak dohnat finanční deficit, který způsobila pandemie koronaviru.

Dvacet členů Unie českých a slovenských zoologických zahrad spojil unikátní projekt. Na online benefičním koncertu, který se koná v neděli 9. května, diváci uvidí a uslyší oblíbené kapely jako jsou No Name, Mig 21, Rybičky 48 nebo třeba zpěváka Dana Bártu. Vy můžete zoo podpořit zakoupením vstupenky v libovolné částce od 100 do 500 korun.

"Když se k nám z médií dostala informace o složité situaci zoologických zahrad, cítili jsme potřebu okamžitě pomoci. Obrátili jsme se s nabídkou na ředitele liberecké zoo a po konzultaci se rozhodli uspořádat benefiční koncert pro všech dvacet unijních zoologických zahrad," říká jeden z organizátorů Tomáš Vimmer.

Podle něj se jedná o zcela unikátní projekt. "Pevně věříme, že přinese úspěch a podaří se nám prostřednictvím známých osobností vybrat pro zoo další finanční prostředky," doplňuje Vimmer.

Tento streamovaný online koncert proběhne formou OpenAir na zahradě Kulturního střediska Lidové sady, které je součástí Zoologické zahrady Liberec. Diváci se tak ocitnou nejen na koncertě plném interpretů, ale také v příjemném a vzdušném prostředí, aniž by opustili své domovy. Další z 20 zoo, které se projektu účastní, jsou třeba i Zoo Praha nebo zlínská Zoo Lešná.

Program bude kromě hudebních vystoupení zahrnovat i zajímavé rozhovory a krátké virtuální prohlídky zapojených zoo. Koupí vstupenky si diváci užijí nejen hudební odpoledne plné hvězd, ale též podpoří chod zoologických zahrad v České a Slovenské republice. Přestože byly všechny zapojené zoologické zahrady v průběhu dubna opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty způsobené déle než 200 dní trvající povinnou uzávěrou.

Podívejte se na reportáž TV Nova o nově narozených velblouďatech v brněnské zoo: