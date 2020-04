Noční mrazy ještě pár dní vydrží, výrazné oteplení přijde až příští týden

Chladné počasí ještě několik dní vydrží, v následujících dnech by se měla navíc objevit oblačnost, ve středních polohách může místy sněžit. Zataženo bude ale jen krátce, od soboty by se navíc mělo začít oteplovat, v příštím týdnu mohou teploty přes den přesáhnout 20 °C.

Česko v posledních dnech svírala zejména v noci zima, na některých stanicích padaly teplotní rekordy, přes den pak na mnoha místech panovala jasná obloha. Podobný ráz počasí nás čeká i ve čtvrtek, kdy bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) převážně jasno až polojasno. Teploty by měly přes den vystoupat k 9 a 13 °C.

V pátek bude přes střední Evropu přecházet studená fronta, za kterou k nám pronikne chladnější vzduch. Teploty v noci klesnou k 2 až -2 °C, přes den pak bude kolem 7 až 11 °C. Během dne se od severozápadu začne zatahovat, místy se mohou objevit přeháňky, v polohách nad 700 metrů pak může sněžit.

Nejnižší noční teploty se v sobotu dostanou k 3 až -1 °C, přes den pak bude podle ČHMÚ kolem 8 až 12 °C. Mělo by být převážně oblačno, zejména na severu se místy mohou objevovat přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů sněhové. Později se od západu začne vyjasňovat.

Noc na neděli bude opět mrazivá, teploty mohou klesat k 0 až -4 °C, přes den by pak mělo být kolem 11 až 15 °C. Podle meteorologů by mělo opět panovat jasné počasí.

V pondělí by pak podle ČHMÚ mohly teploty vystoupat ke 14 až 18 °C, do čtvrtka by se mohlo oteplit až na 22 °C. Meteorologové opět předpovídají jasnou až polojasnou oblohu.