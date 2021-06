Nocují v troskách, bojí se rabování. Drsná realita po řádění tornáda

Práce na spoušti, kterou za sebou zanechalo tornádo, začíná s rozbřeskem a končí až za tmy. Pár hodin spánku, a ráno zase nanovo.

Je něco krátce před jedenáctou hodinou a v Moravské Nové Vsi končí pro dnešek úklidové práce. "Jsem spal za tři dny pouze pět hodin, sotva stojím, teď jsme se šli sem projít, protože už nechceme rušit, ale věřím tomu, že jakmile to bude pod střechou, člověku to teprve přijde. Tak se asi složím, protože budu týden spát snad," svěřil se jeden z místních.

Nocleh lidé hledají, kde se dá. Někteří u příbuzných, jiní v tom, co z domů zbylo. "My teď spíme tady ve sklepě, ale tady máme luxus, tedy až na to, že tady máme všechny ty krabice, jak to všechno přenášíme, sušíme ty věci," uvedla jedna z obyvatelek Moravské Nové Vsi.

Provizorní místo ke spánku hledají i hasiči. Přes den odpočívají, kde se dá, v noci část z nich spí ve speciálním vlaku. "Chlapi nemusí spát po té práci na nějakých skládacích lehátkách. Byť ten vlak není úplně tříhvězdičkový hotel, tak je to určitě lepší než nějaký stan," má jasno mluvčí libereckých hasičů Jakub Sucharda.

Nejhůř postižené oblasti jsou v noci zcela uzavřené. V pohotovosti je kolem dvou set policistů. Zůstávají v nejvíce zasažené části Hrušek i přes noc, a to hlavně kvůli tomu, aby nedošlo k rabování opuštěných domů.

Místní o několika pokusech rabování už mluví, policisté ale zatím nemají hlášený žádný případ.