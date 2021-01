Norsko v noci zavře hranice. Zavádí nejpřísnější pravidla od března 2020

Velká Británie, Irsko, Brazílie, Jihoafrická republika, Portugalsko – a také Dánsko a Nizozemsko. To jsou další země, které by Německo už v pátek mohlo prohlásit za nejrizikovější. Také tam se totiž rychle šíří nebezpečnější mutace koronaviru.

Cestujícím z takových zemí by vláda zakázala vstup do Německa. Návrh však počítá s výjimkami pro pendlery, podobně jako to od neděle platí i pro ČR. Kontroly by se týkaly hlavně letišť, a policie by cestující namátkově prověřovala na silnicích i na železnici.

"Od půlnoci ze čtvrtka na pátek zavede Norsko nejpřísnější pravidla vstupu na své území od března loňského roku. Prakticky bude hranice uzavřená pro všechny, kteří v Norsku nežijí," uvedli představitelé vládního kabinetu. S výjimkami počítají jen pro zdravotníky a řidiče kamionů.

Leteckou dopravu už počátkem týdne zakázal Izrael, a to právě kvůli novým mutacím viru SARS-CoV-2. Země se bojí, že by nové varianty koronaviru mohly narušit zatím úspěšné očkování. V Izraeli, kde vakcíny podali už více než čtyřem milionům obyvatel, mají ve čtvrtek začít očkovat i zájemce starší 35 let.