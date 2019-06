Norský ostrov žádá zrušení času! Jejich návrh zaujal i poslance

Obyvatelé norského ostrova Sommaroy chtějí zrušit čas. Slunce tam v zimě dlouho nevychází a v létě zase velmi dlouho nezapadá. Lidé se tak neřídí časem a chtěli by to úplně zrušit. Vznikla kvůli tomu i iniciativa, ke které se přidávají další norská města.

Obyvatelé norského ostrova Sommaroy mají jiný život, než na který jsme zvyklí. Je tam zcela normální, že si děti o půlnoci hrají venku na hřišti, nebo jejich rodiče sekají trávník. I v noci tam bývá totiž dostatek světla, takže se časem lidé příliš neřídí.

Život ve vesnici by se pro 350 obyvatel tak zásadně nezměnil – lidé by stále chodili do práce a děti do školy. Neexistovaly by ale pevně stanovené vyučovací hodiny. Údajně jde vlastně o pouhou formalitu, lidé se tam stejně podle času neřídí.

"Uprostřed noci, což pro lidi z města může být třeba ve dvě hodiny ráno, můžete někoho vidět natírat plot," řekl Kjell Ove Hveding, zakladatel kampaně o zrušení času, ke které se přidávají další skandinávská města.

Hlavním zdrojem příjmů pro obyvatele ostrova je turistický průmysl a rybolov. "Užíváme si tady každou minutu půlnočního slunce. A jestli se ptáte, zda je normální dát si s přáteli kávu ve dvě hodiny ráno na pláži, tak ano, je," tvrdí jeden z místních.

Ostrov Sommaröy je od listopadu do ledna ponořen do tmy. Když ale slunce 18. května vyjde, mají jeho obyvatelé jistotu, že zapadne až 26. července. "Je tady neustále světlo. Pokud chceme ve dvě hodiny ráno natírat dům, je to možné," tvrdí Hveding.



A právě o neomozené časové možnosti inciatorům jde. "Chceme nabídnout lidem flexibilitu," vysvětlil Hveding. Ostrované by se tak cítili lépe. "Všude po světě jsou lidé ve stresu," dodal.

Obyvatelé předložili místnímu poslanci Kentu Gudmundsenovi petici, ve které žádají, aby jejich návrh projednal norský parlament. Podle Gudmundsena zní návrh velmi zajímavě a že by bezčasová zóna mohla fungovat jako třetí možnost vedle letního a zimního času.