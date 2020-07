Nošení roušek je zpět! Jak je to ve vašem kraji? VELKÝ PŘEHLED

Koronavirus prolomil další hranice v počtech nakažených, a to jak v Česku, tak ve světě. Nemocí se celosvětově nakazilo už přes 15 milionů lidí. V Česku je aktuálních případů přes pět tisíc, což je nejvíc od začátku epidemie. Některé kraje v posledních dnech zpřísnily hygienická opatření. Zjistěte, jak je to s nošením roušek ve vašem regionu!

V Ústeckém kraji v úterý hygienici zaznamenali výrazný nárůst v počtu nakažených a podle hejtmana se proto bude rozhodovat o nošení roušek. Vedení kraje nevyloučilo ani plošné nařízení. Vše se bude odvíjet od aktuálních počtů případů.

"Ve čtvrtek ráno svoláme bezpečnostní radu kraje a samozřejmě, pokud to bude nezbytné, tak aspoň ve zdravotních nebo sociálních zařízeních budeme podporovat to, aby se znovu začaly nosit roušky, protože si myslíme, že je to takové nejjednodušší opatření pro to, abychom případnému šíření v kraji zabránili," řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Počet nakažených roste i v hlavním městě. Poté, co se ukázaly pozitivní testy u fotbalistů Bohemians, Sparty a Dukly, se objevili nakažení i u superligového florbalového klubu Black Angels. Všichni se nakazili na bujarém večírku v pražském klubu.

Roušky v Praze musí nosit cestující v metru, pro autobusy nebo tramvaje ale nařízení neplatí. Ve Středočeském kraji mimořádná opatření dosud platí na Kutnohorsku. Hygienici by nošení roušek, které je povinné například ve zdravotnických zařízeních, měli zrušit v pátek. Situace se tam prý lepší a opatření už nejsou potřeba.

Mapa formou semaforu ukazuje, které kraje přijaly zpřísnění opatření, a kde nošení roušek zatím naopak povinné není:

Jihočeský kraj k úterku zaznamenal 13 nových případů nákazy. Zpřísnění opatření se zde ale nechystá. "Bylo to šíření v rámci rodiny nebo pracovního kolektivu. Byli to lidi, kteří byli v karanténě, takže nemoc nepřenášeli. Proto my hodnotíme situaci u nás jako klidnou," popsala Kvetoslava Kotrbová, ředitelka KHS Jihočeského kraje.

Lokální ohniska nákazy trápí v posledních dnech Vysočinu. Nemoc se rozšířila v tamní průmyslové firmě, která je v regionu největším zaměstnavatelem. Mají tam sedm nakažených a další desítky skončily v karanténě.

"Nyní ten počet na Vysočině dosahuje čísel, které jsme neměli ani v březnu, dubnu. Zatím neuvažujeme o plošném nařízení, ale doporučujeme, aby na základě toho, jak tomu bylo třeba ve Větrném Jeníkově, anebo v současné době v okrese Jihlava, se ty roušky nosily," vysvětlil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

Na konci týdne by měli hygienici vyhodnotit situaci v Moravskoslezském kraji. Tam aktuálně platí plošné nošení roušek v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Povolené jsou pouze akce do 100 lidí a restaurace a bary musí mít mezi 23. hodinou a osmou ráno zavřeno.

Na Liberecko se roušky znovu vrátí. Kraj znepokojuje situace v Polsku:

Liberečtí hygienici v úterý rozhodli o návratu k nošení roušek od pátku 24. července. Lidé je budou muset nosit v lékárnách, na návštěvách ve všech zdravotnických zařízeních a povinné budou i pro pracovníky v terénních sociálních službách.

Většina krajů však zpřísňování opatření neplánuje. Třeba v Královéhradeckém kraji není podle hejtmanství stav natolik vážný. Stejná situace je ve Zlínském, Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském nebo Olomouckém kraji.

"V současné době není potřeba plošné zavádění nošení roušek," řekl Petr Kubis (ANO), hejtman Karlovarského kraje.

"Zatím žádné poplašné zprávy nemáme, tam, kde byl problém, což bylo Domažlicko, už dokonce není ani jeden případ," přiblížila Marcela Krejzová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje.

V rámci země se plošná opatření zatím nechystají. "Těch pět tisíc případů je třeba brát trošku s rezervou. Já jsem ve středu zadal audit těch dat, která jsou prezentována, protože máme podezření, že v nich jsou necháváni i někteří vyléčení," prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nejvyšší čísla jsou v Moravskoslezském kraji. Tam se s nemocí dosud setkalo přes 4000 lidí. Po něm je hlavní město se skoro třemi tisíci nakažených. Třetí v pořadí je Středočeský kraj, který měl o polovinu méně případů než Praha. Naopak nejméně výskytů nemoci bylo v Jihočeském kraji, kde se nakazilo 234 lidí.

Češi o roušky často neumí pečovat. Zmuchlané a špinavé je nosí po kapsách: