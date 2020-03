Nosíte brýle? Takhle o ně musíte v době koronaviru pečovat

Virus SARS-CoV-2 proniká do lidského organismu nejen ústy nebo nosem, ale i oční sliznicí. Proto se zdravotníci chrání ochrannými brýlemi nebo štítem, proto musíte i vy v každodenní hygieně myslet i na své brýle.

Brýle na očích jsou do určité míry výhoda – brání totiž průniku kapének přímo na oční sliznici. Pokud by ve vaší blízkosti někdo nakažený kýchnul nebo zakašlal, skla brýlí mohou alespoň částečně sloužit jako důležitá bariéra, která vás před nákazou do jisté míry ochrání.

Jenže je nutné myslet na to, že co k oku nepronikne, zůstává na brýlích samotných. Nejen případné kapénky ze vzduchu, ale i nečistoty, které si tam nanesete vědomými i nevědomými dotyky. Na brýle si sáhnete za den nesčetněkrát, je třeba jim věnovat stejnou péči, jako mytí rukou nebo tváře.

Dioptrické a sluneční brýle umývejte co nejčastěji vodou s běžným detergentem a osušte je. Udělejte to vždy po návratů domů,“ doporučuje Státní zdravotní ústav.

„Neprodleně po pobytu venku umyjte brýle teplou vodou a mýdlem, nejlépe dezinfekčním, a nechte oschnout, nebo osušte papírovou utěrkou. Brýle nikdy nečistěte dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu nebo jinými agresivními přípravky, jako je třeba savo, mohly by nenávratně poničit obruby,“ radí optička Pavla Vedralová z Optiky Anděl.

Brýle si mezi sebou nepůjčujte, mějte je pouze pro svou vlastní potřebu. Nákaza na nich může totiž přežívat nečekaně dlouho. Na plastových a kovových površích podle vědeckých výzkumů virus přežívá dva až tři dny.

Pokud používáte kontaktní čočky, zvažte právě nyní spíše nošení dioptrických brýlí. „Při manipulaci s kontaktními čočkami si lidé častěji sahají na oči a zvyšují riziko možné infekce. Pokud budete nadále pokračovat v jejich nošení, dodržujte důsledně hygienická opatření a upřednostňujte spíše jednorázové denní kontaktní čočky,“ doporučuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Také před manipulací s kontaktními čočkami si minimálně dvacet sekund umývejte ruce vodou a mýdlem. Myslete i na hygienu samotných čoček: skladujte je v roztoku k tomu určenému a pravidelně kontrolujte čistotu pouzdra.

Nepříjemnou komplikací mohou být i jarní alergie, kvůli kterým vás oči pálí a mohou slzet, což svádí k dotyku. „Při slzení se nedotýkejte očí, slzy utřete na tváři. K sušení používejte jednorázové kapesníky, které po použití vyhoďte, a poté si umyjte nebo vydezinfikujte ruce,“ doporučuje Pavel Stodůlka.

Otravné je také mlžení brýlí, ke kterému při nošení roušky a současně brýlí může docházet. Rouška musí perfektně sedět a co nejvíce přiléhat k nosu. Jednak proto, abychom maximalizovali ochranu před viry, jednak proto, abychom si co nejméně dýchali sami sobě do očí. „Brýle si nasazujte vždy až na roušku, jinak dochází k zamlžení brýlí,“ radí Státní zdravotní ústav.

Zvolte takový střih roušky, aby vám co nejlépe seděla, ideální je s možností stahování. Podívejte se na návod, jak si takovou vyrobit.

Pomoci může také měkký drátek v horní části roušky v oblasti nosu, který můžete přitlačit a vytvarovat.



Proti zamlžování potřete brýlová skla tuhým mýdlem, nejlépe s glycerinem, a rozleštěte hadříkem z mikrovlákna. Rušivá vrstva zmizí, ale zůstane film, který brýle ochrání proti zamlžení. „Dalšími metodami proti zamlžení brýlí je třeba nanesení a rozleštění pěny na holení, pasty na zuby, tekutého mýdla nebo prostředku na nádobí,“ radí optička. Nebo si zakupte přímo anti-fog produkt ve formě spreje či hadříku.

Optička naopak varuje před způsobem, který hojně používají potápěči: „Na skla brýlí rozhodně neplivejte, abyste si do oka nezanesli infekci – ať už virovou, nebo jinou.