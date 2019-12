Nosorožce z Dvora Králové pustili do volné přírody. Věří v jejich množení

Nosorožců černých už je na světě jen několik stovek. Přesto se snad podaří jejich druh zachovat a vrátit do volné přírody v hojném počtu. Snaží se o to v afrických rezervacích i díky zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem.

V červnu odcestovalo do africké rezervace pět nosorožců černých. Několik měsíců byli v karanténě, v oplocené savaně, kde je hlídali ochránci parku. Nyní už mohli být tři nosorožci vypuštěni do volné přírody.

Samozřejmě, že i v rezervaci budou nosorožci pod dohledem strážců, protože stále jsou terčem pytláků. Zatímco před sto lety jich v Africe žilo kolem sta tisíc, koncem tisíciletí byli pytláky kvůli rohům téměř vyhubeni. Nyní jich je jen několik stovek a zoologové doufají, že se jejich postupným navracením do přírody podaří druh zachovat.

Doufají také v to, že se nosorožci budou přirozeně množit. V zajetí se to alespoň v zoo ve Dvoře Králové dařilo a daří, narodilo se tu už 43 nosorožců černých. V nejbližší budoucnosti by měly být vypuštěny další dva kusy do přírody.

Pokračují i vědecké výzkumy o tom, jak zachránit už prakticky vyhynulého nosorožce tuponosého severního. Na světě už jsou jen poslední dva kusy, obě samice jsou už také v Africe, kam byly převezeny ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Zoologové doufají, že se podaří umělé oplodnění pomocí zamraženého sperma samce, který už uhynul.