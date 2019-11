Nošovická automobilka šetří, přichází krize i na další české autovýrobce?

Zájem o automobily značky Hyundai poklesl natolik, že firma musela sáhnout k úsporným opatřením. Až do konce roku zkrátila svým zaměstnancům úvazek, každé druhé pondělí bude výroba stát. Pro zaměstnance to znamená, že se budou muset obejít jen se sedmdesáti procenty platu.



Firma doufá, že aktuální oslabení poptávky po autech je jen dočasné, v příštím roce hodlá zájem znovu probudit představením nových modelů. I proto zatím nechce sahat k propouštění zaměstnanců, doufá, že v novém roce budou potřeba, až se zvedne poptávka po nových vozech.



Nošovická výrobna aut není jedinou, která pocítila ochlazení trhu. Jde zejména o strojírenské firmy. Na nucenou dovolenou musela poslat část zaměstnanců ostravská huť Liberty Steel, propad v odbytu pocítila i kaplický Engel, strojírenská firma pohybující se v oboru plastů, kterou z nemalé části využívá právě automobilový průmysl.

Na nedostatek odbytu si zatím nemůže stěžovat kolínská Toyota Peugeot Citroën Automobile. „Výrobní objemy v TPCA jsou v letošním roce velmi podobné, jako v roce loňském, což je kolem 210 tisíc vyrobených vozů. 99 % vyrobených vozů Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroen C1 jsou ale určeny pro export,“ zdůvodňuje tiskový mluvčí firmy, Tomáš Paroubek.



Dle Paroubka nemají o zákazníky nouzi i díky tomu, že dokáží uspokojit i vzrůstající poptávku po ekologičtějších vozech. „Díky svým nízkým emisím je možné se s našimi vozy potkávat ve všech velkých městem západní Evropy,“ vysvětluje. Vývoj jde samozřejmě stále dopředu. „Mezi hlavní pohony vozidel značky Toyota patří plně hybridní vozy, které kombinují spalovací motor a elektromotor. Zároveň Toyota představila již druhou generaci vozu Mirai, auto poháněno plně vodíkem,“ doplnil tiskový mluvčí. Mateřská Hyundai dokonce počátkem listopadu investovala do společností Impact Coatings, H2Pro a GRZ Technologies, které se specializují právě na vodíkový pohon.

Registrace nových osobních aut za deset měsíců letošního roku dle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) meziročně klesly o 7,2 procenta na 211.045 vozů. Jasným lídrem domácího trhu je značka Škoda s téměř 73.000 prodaných vozů na území ČR, což tvoří bezmála 40 % tržního podílu. Za ní následují značky Volkswagen s prodejem 17.500 vozů a právě Hyundai s necelými 16.000 vozy. Podle odhadů by do konce letošního roku mohlo být v ČR registrováno 250.000 nových osobních automobilů.



Meziročně ovšem zaznamenala pokles v prodeji aut i zmíněná Škoda. „Za prvních devět měsíců roku 2019 dodala značka Škoda svým zákazníkům 913.700 vozů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku poklesly dodávky zákazníkům zejména v důsledku současného vývoje na čínském trhu s osobními vozy o 2,7 %. Na ostatních trzích však zvýšila společnost Škoda Auto dodávky zákazníkům oproti minulému roku celkem o 4,4 % na 719.300 vozů. Mezi nejžádanější modely patřily vozy Kodiaq a Karoq,“ uvedl Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí komunikace podniku pro český trh.



Značce se tak daří pokračovat v úspěšném kurzu. Od ledna do září zvýšila automobilka tržby o 17,6 % na 14,8 miliard euro a dosáhla tak rekordní hodnoty v historii. Na vysoké úrovni je nadále také provozní výsledek, který vzrostl o 8,5 % na 1,175 miliardy euro. „Nejen, že neplánujeme omezení výroby ani propouštění, automobilka naopak hledá nové kolegy jak do dělnických pozic, tak i THZ, zejména v oblasti technického vývoje a IT,“ doplňuje tiskový mluvčí.



Přiznává ale, že se mění typy aut, o které je zájem. „Pětici našich nejprodávanějších vozů v ČR tvoří modely Octavia, Fabia, Rapid, Karoq a Kodiaq. Je však možné konstatovat, že segment vozů MPV a mini vozů v poslední době spíše stagnuje,“ komentuje Vítězslav Pelc.



Již nějakou dobu je trendem nejen v ČR, ale v celé Evropě také růst segmentu vozů typu SUV a crossoverů. Jejich popularita vychází z univerzálnosti jejich využití, nabízí ideální dopravní prostředek pro každodenní život i specifické vlastnosti pro aktivní trávení volného času, zároveň poskytují jistotu zvládnutí třeba i netypických situací. „Univerzální přitažlivost tohoto typu vozů je dle mého názoru dána šíří možných využití a pokrokem v moderních technologiích podvozků, motorů i pevných a lehkých konstrukcí, které eliminovaly některé vrozené nedostatky dřívějších terénních vozů a do značné míry i prvních SUV,“ domnívá se Vítězslav Pelc.



Většina výrobců a dovozců automobilů je navíc pod vlivem emisních opatření neustále nucena revidovat a obměnit své pohonné jednotky tak, aby plnily stále přísnější emisní požadavky EU. I to může pro celkový trh zaznamenat mírné zpomalení. „Je potřeba říct, že žádný hráč na trhu nebude schopen po roce 2020 plnit přísné emisní limity stanové EU bez toho, aniž by do svého portfolia zařadil vozy s alternativními pohony, jako např. elektromobily,“ doplňuje Vítězslav Pelc.