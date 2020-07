Noste roušky dobrovolně, vyzval Hamáček. Chce obnovit krizový štáb

Hamáček se domnívá, že počet nakažených je alarmující. Česko má 5062 aktivních případů, za středu přibylo 247 infikovaných, nejvíc od konce června. Šéf resortu vnitra vyzývá k dobrovolnému nošení roušek.

"Chtěl bych poprosit občany, aby v případě, že se pohybují v budovách, uzavřených prostorách, MHD, nosili roušky. Je to to nejjednodušší, co můžeme udělat," řekl Hamáček webu Seznam Zprávy.

Ministrovi by se rovněž zamlouvalo obnovení krizového štábu, který by zasedal alespoň jednou za týden. "Není to ale cesta k nouzovému stavu," zdůraznil. Hamáček to v pondělí probere s dalšími ministry.

Už v pátek se kvůli koronaviru setká s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (ANO), v regionu je totiž situace nejdramatičtější.

Na zrychlující nárůst nakažených reagovalo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví, Adam Vojtěch (za ANO) v 17:45 podrobně promluví o nových plošných opatřeních.

V Česku za den přibylo 247 nakažených, je to nejvíc od konce června.