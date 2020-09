Noste to, nebo dostanete! Samozvané kontrolory roušek vyšetřuje policie

“Ahoj lidičky, dneska jezdíme po Praze a kontrolujeme, kdo má v MHD roušky. Jezdíme takto už asi dva měsíce, protože je to hrozné, lidé to nenosí. Máme tu oranžovou, takže Praha je skoro na úrovni toho, že budou některé akce zakazovat. Jenom vás slušně varuju, noste to, nebo budete dostávat. Myslím to vážně,“ hlásá muž na videu. To se objevilo na sociálních sítích začátkem září.



“Je nás 50, jsme rozdělení, jezdíme Beroun a různě se pohybujeme. A nekoukáme na to, jestli je to ženská, nebo chlap. Prostě noste to. Teď zrovna se chystám jet někam třeba do Kobylis. Prostě to začneme mlátit. Když to neplníte, vy to prostě děláte schválně, prostě to nerespektujete tu vládu, tak si to pak vyřiďte, s kým chcete,“ pokračuje ve svém proslovu.



“Několikrát jsme byli u výslechu, několikrát jsme byli na policii a vždycky nás pustili, protože máme pravdu. A vidíte, pomáhá to. Dostane, a nosí roušku. Takže děkuju a doufám, že jste tomu rozuměli, jinak vaše smůla,“ uzavřel muž.



Videem se zabývá pražská policie. “O videu víme, zabýváme se jím a celou událost v tuto chvíli prověřujeme,“ uvedl na dotaz TN.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Více podrobností ale sdělit nechtěl.

