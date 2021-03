Notáři mají plné ruce práce, může za to především pandemie koronaviru

Ženě ze Sokolovska zemřel před více než půl rokem dědeček. Vlastnil byt, který by měla jeho rodina zdědit. Ale pozůstalostní řízení nebere konce. Fakt se to táhne dlouho.

"Člověk má teď svoje starosti. A mě už to taky nebaví, se jich furt ptát, jestli bude nějaký závěr. Fakt čekám," svěřila se Nelly Balog Pechačová.

A podobně jsou na tom podle Notářské komory další desetitisíce pozůstalých. "Vzhledem k tomu, že ten nápor je v určitých regionech i o 50 procent vyšší než loni, tak to budou řádově měsíce, o které se pozůstalostní řízení prodlouží. Hlavním důvodem je bezpochyby zvýšený počet úmrtí," informoval prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Nárůst klientů teď zaznamenávají notáři zejména z oblastí, které byly v minulých týdnech covidem nejzasaženější. Notářce z Chebska se počet pozůstalostních řízení meziročně dokonce zdvojnásobil. Loni jich od ledna do března řešila něco přes 70. Za stejnou dobu letos už 170.

"Já to neovlivním, že lidi umírají. Nárůst to je. Musíme se s tím nějakým způsobem srovnat. Zkoušíme korespondenčně vyřizovat, co jde," řekla notářka Helena Marková.

Se stoupající křivkou úmrtí bude narůstat počet zahajovaných řízení. Problém se podle Notářské komory nedá řešit navýšením personálu v kancelářích. I lidé s právnickým vzděláním by se museli minimálně půl roku školit.