Notoričtí útěkáři mají nový domov! Zoo přichystala psounům překvapení

Mistři v tunelování a hrabání se dočkali nového, většího obydlí v horní části zoo. Zahradnická úprava by měla imitovat prostředí v Americe, kde psouni prérioví žijí.

Hlodavci se po areálu zoologické zahrady stěhovali už několikrát. Dříve byli k vidění v jednom z cípů u výběhu bizonů, odtud se však podhrabávali do okolních výběhů. Sousedním velbloudům pak dokonce ujídali jídlo.

S tím je teď konec. Jejich expozice je obehnaná kovovými mřížemi. Ve volné přírodě totiž jejich podzemní města dosahují až desítek kilometrů.

"Psouni jsou inženýři krajiny. Převrací půdu, umožňují vodě, aby se lépe vsakovala a vytváří příbytky pro řadu zvířat," popsal kurátor savců Pavel Brandl. Kromě hrabošení se v novém obydlí s chutí pustili do ovoce a zeleniny, co dostali na uvítanou.

Stěhování zvířat do novějších pavilonů v pražské zoo není novinkou. Jeden z nejzajímavějších přesunů proběhl před sedmi lety, kdy se do nového obydlí stěhovali sloni. Ti se na to připravovali několik týdnů. Není prý totiž konzervativnějšího zvířete než slon. Stačí spadlá větev a tlustokožec ji prostě nepřekročí. Do budoucna návštěvníky čekají další modernizace.

"Brzy otevřeme rákosův pavilon, kde budou nejvzácnější papoušci. Stavíme i expozici Austrálie," prozradil ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Ještě letos by měla začít také výstavba pavilonu goril.