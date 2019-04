Notre-Dame už chrání plachta. Rekonstrukce se prý ale nestihne

Část pařížské katedrály Notre-Dame, kterou při požáru 15. dubna poničily plameny, už je zakrytá plachtou. Ta ji má ochránit před deštěm a jinou nepřízní počasí. Do léta má plachtu nahradit nová konstrukce.

Dělníci v pondělí zakryli poslední část pařížské katedrály obrovskou plachtou. Ta by měla ohněm poničenou památku chránit před počasím, francouzští meteorologové totiž vydali varování před silnými dešti. Plachta je provizorní, do léta by ji měla nahradit nová stabilnější konstrukce.

Francouzský prezident Emanuel Macron slíbil, že katedrálu zrekonstruuje do pěti let. Objevily se však názory, že rozsáhlé opravy není možné stihnout za tak krátkou dobu.

Kritici podle webu Le Monde tvrdí, že Macronova pětiletá lhůta je motivována přáním, aby pařížská katedrála byla zrekonstruována už v době konání olympijských her v roce 2024 v Paříži. Navíc prý chce, aby práce byly vidět ještě před koncem jeho funkčního období v roce 2022. Časový rámec je ale podle odborníků nereálný.

Podle Philippa Plagnieuxe, francouzského profesora dějin umění, hrozí, že práce bude v tak krátkém časovém úseku provedena nekvalitně. "Rizikem je, že se toho ujmou lidé, kteří nemají dostatek zkušeností s obnovou historických památek," řek.