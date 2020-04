Notre-Dame slaví smutné výročí. Opravy zastavil virus, katedrála ale ožila mší

Plameny zachvátily gotický skvost v centru Paříže 15. dubna 2019 zhruba deset minut před sedmou hodinou večer. Hodinu po vypuknutí ničivého požáru se zřítila štíhlá věžička, zvaná sanktusník. To byl jeden z nejemotivnějších okamžiků požáru, při kterém se také propadla velká část střechy nad hlavní a příčnou lodí.

Plameny se podařilo uhasit až následující ráno. "Byl to večer, který bych nejraději vymazal z paměti. Žiju hned vedle katedrály a přišla policie, že musím okamžitě pryč. Odvedli mě na most přes řeku a já viděl, jak plameny zachvátily přední věž. To bylo nejhorší," popsal kaplan Brice de Malherbe.

Po 12 hodinách hasiči hlásili, že se plameny podařilo uhasit. Vyhráno ale v tu chvíli katedrála Notre-Dame neměla. A nemá dodnes, práce na rekonstrukci totiž zastavila pandemie koronaviru. "Těsně před vyhlášením opatření se začalo rozebírat lešení. Doufáme, že se během pár týdnů práce obnoví. Dokud je kolem katedrály toto lešení, stále hrozí její poškození," sdělil kaplan.

Lešení, které obklopovalo část střechy kvůli plánované rekonstrukci, plameny poškodily. Teď během jara mělo kolem vyrůst nové a to staré měli dělníci kousek po kousku rozebrat, aby se nepoškodila vápencová konstrukce katedrály.

Práce už dřív zpomalila kontaminace olovem, které se roztavilo při požáru střešní konstrukce, na podzim a v zimě pak nepříznivé počasí. Jestli se podaří dokončit tuto fázi tak, aby příští rok mohla začít rekonstrukce, nikdo neví.

Prezident Emmanuel Macron už ale slíbil, že se slavná památka otevře do pěti let od požáru. "Opravíme Notre-Dame, protože to je to, co musíme udělat. Naše historie si to zaslouží," prohlásil.

Zatím také není jasné, jakou podobu slavná katedrála při rekonstrukci získá. Třeba francouzský architekt Yves Couasnet sní o tom, že zřícený sanktusník nahradí skleněná věžička a stane se novým symbolem města.

Život v katedrále ani přes neštěstí neutichá. O Velikonocích ožila bohoslužbou, při níž se do národního symbolu alespoň na chvíli vrátila trnová koruna, kterou se z ohně podařilo zachránit.