Macron ustoupil, Notre-Dame bude vypadat jako před požárem

Ani skleník na střeše, ani moderní skulptura, ani skleněná věžička. Slavná pařížská katedrála Notre-Dame má po rekonstrukci vypadat přesně tak, jak ji známe.



"Prezident je přesvědčený o nutnosti zrekonstruovat Notre-Dame do podoby co nejbližší původnímu stavu, který je tak dobře známý. A to při využití materiálů a technik v souladu s požadavky udržitelného rozvoje,“ okomentoval rekonstrukci Elysejský palác.



Prezident Emmanuel Macron sice nejdřív sám podporoval myšlenku rekonstruovat gotický skvost do moderní podoby, jenže teď couvl. I proto, že by nemohl splnit slib, který dal v den požáru - že se slavná památka otevře do pěti let.

"Opravíme Notre-Dame, protože to je to, co musíme udělat. Naše historie si to zaslouží." vyjádřil se k opravě Macron.

Oprava jedné z nejznámějších křesťanských staveb by se totiž vypsáním architektonické soutěže zdržela, a to si francouzská vláda nechce dovolit. Už teď je rekonstrukce ve skluzu. Práce nejdřív zpomalila kontaminace olovem, které se roztavilo při požáru střešní konstrukce. Na podzim a v zimě nepříznivé počasí, na jaře pak pandemie koronaviru.

Teprve před měsícem začali dělníci rozebírat lešení, které bylo na katedrále před požárem a které oheň poničil. Samotná rekonstrukce ikonické památky by měla začít v říjnu. Už teď tesaři pracují na nových krovech, které vyrábějí stejnými metodami jako ve středověku.

"Chceme dokázat, že původní metody nejsou zastaralé a my stejně jako naši předci nemusíme používat stroje,“ informuje François Calame.

Požár zachvátil Notre-Dame v dubnu loňského roku a poničil střechu, krov a sanktusník, který se zřítil hodinu po vypuknutí požáru. Požár zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek.