Nouzové přistání v Moskvě! Letadlo s 234 lidmi skončilo v kukuřici

Airbus A321 společnosti Ural Airlines na lince z moskevského letiště Žukovskij na Krym muselo nouzově přistát bezprostředně po startu z ruského hlavního města. Motory vysadily krátce po startu poté, co nasály hejno ptáků. Stroj skončil kilometr před ranvejí v kukuřičném poli. Podle ruských agentur ale nikdo nebyl vážně zraněný.

Airbus A321 odstartoval s 234 lidmi na palubě krátce po 6. hodině moskevského času k letu do města Simferopol na Krymu. Podle aerolinií Ural Airlines nasály motory bezprostředně po startu větší množství ptáků a vysadily.

"Došlo k nouzovému přistání na letišti Žukovskij. Ptáci se dostali do obou motorů, ty vysadily. Letadlo dosedlo kilometr před prahem dráhy," citovala agentura TASS generálního ředitele Ural Airlines Sergeje Šuratova.

Stroji se při tvrdém přistání na poli ulomil podvozek. Na sociálních sítích se objevily záběry letounu na poli a cestujících, jak se od něj prodírají kukuřicí.

Podle agentury RIA Novosti nebyl při nouzovém přistání nikdo z cestujících ani členů posádky vážně zraněn. Všichni mají pouze lehké pohmožděniny a modřiny. Do nemocnice ale měli být převezeni čtyři lidé.

Cestující v letadle z Moskvy tak zažili podobné chvíle hrůzy, jako před deseti lety pasažéři v letadle společnosti US Airways, které po startu z New Yorku nasálo do motorů hejno kanadských hus. Kapitán Chesley Sullenberger s airbusem A320 přistál na hladině řeky Hudson. Všech 155 cestujících a členů posádky nouzové přistání přežilo. Příběh byl v roce 2016 zfilmován.