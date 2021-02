Nouzový stav by mohl na konci února skončit. Česko čeká rozvolňování. Pusťte si ranní podcast

Dnes 17. února se v podcastu Televizních novin dozvíte, že nouzový stav by mohl na konci února skončit. Vyplynulo to z úterního jednání premiéra Andreje Babiše s opozičními lídry a hejtmany. Česko čeká první větší rozvolnění od začátku roku, poslechněte si, jaká opatření padnou jako první. Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučil k použití lék na covid-19. V podcastu se dozvíte, jaký to je.