Nouzový stav by mohl skončit na Vánoce. Co by se stalo potom?

Sněmovna ve středu odsouhlasila prodloužení nouzového stavu do 23. prosince, na který jsou navázána některá bezpečnostní opatření. Ta jsou totiž vyhlašována na základě krizového zákona. Jediné výraznější opatření, které by zůstalo po zrušení nouzového stavu, by byla povinnost nošení roušek.