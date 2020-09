Nouzový stav donutil seniory zajímat se o internet a chytré mobily

Větší zájem o internet, mobily a počítače. Podle průzkumu se senioři připojovali k internetu jako nikdy předtím. A důvodem prý bylo hlavně to, že se nemohli potkávat s přáteli a příbuznými, a tak se s nimi vídali alespoň prostřednictvím video nebo audiohovorů. Senioři se učí používat různé aplikace pro komunikaci, to je to nejdůležitější. Také prodejci elektroniky zaznamenali zvýšenou poptávku ze strany seniorů.