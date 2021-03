Nouzový stav možná pokračovat nebude. Vláda nemá podporu opozice

Podle opozice je oznámené rozvolnění, tedy umožnění procházek a sportovních aktivit v rámci okresu, málo. Nelíbí se jí například to, že vláda neumožnila lidem cestovat do jiného okresu třeba na chatu nebo na chalupu. To se zřejmě projeví i na neochotě zvednout ruku pro další prodloužení nouzového stavu ve Poslanecké sněmovně.

Vláda naše návrhy neposlouchá a měla by začít víc důvěřovat lidem. To zní z úst opozice. "Zůstává bohužel neefektivní omezení pohybu přes hranice okresu. Ukázalo se i z hlediska epidemiologického, že to nemá ten očekávaný přínos. Navíc všichni ti příslušníci armády, by teď byli ještě víc potřeba v nemocnicích," myslí si Martin Kupka z ODS.

"My jsme vládě představili náš návrh návratu do normálu, který počítá s tím, že bychom se měli řídit nikoli nouzovým stavem, ale pandemickým zákonem. A pak by samozřejmě nebylo možné omezovat pohyb lidí ani v rámci okresu, ani v rámci kraje, protože bychom více sázeli na jejich zodpovědnost," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle SPD lockdown není řešením a jediným východiskem je výměna tří ministrů, a to zdravotnictví, vnitra a zahraničí. "Je potřeba reorganizace. Už jsem to říkal panu premiérovi," uvedl Tomio Okamura (SPD).

V pondělí se vláda pravděpodobně dohodne na tom, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. U opozice zřejmě narazí.

"Já bych očekával, že v téhle situaci bude premiér ten aktivní, kterému záleží na tom, aby měl v Poslanecké sněmovně oporu. Že on zvedne ten telefon, osloví předsedy všech stran, vyzve je s předstihem k jednání. Ale on se chová furt stejně, je zalezlý v noře, nekomunikuje a pak čeká, až se to vyhrotí ve sněmovně a jak to dopadne," řekl předseda lidovců Marian Jurečka.

Piráti a hnutí STAN po ministrovi zdravotnictví požadují, aby jim dodal data, jak ovlivnil epidemickou situaci zákaz pohybu mezi okresy. Podle dat mobilních operátorů klesla mobilita za poslední tři týdny v průměru jen o procenta.



"Uvidíme, co dostaneme v pondělí za podklady. Upozorňujeme taky na potřebu přípravy návratu žáků do škol, aby mohli ředitelé vymyslet systém pro rotující třídy," řekl Olga Richterová (Piráti).

"Budeme pana ministra uhánět, budeme chtít ta data. Bez těch dat nejsme schopni rozhodnout o tom dalším prodloužení nouzového stavu," dodal Petr Gazdík (STAN).

A spokojeni nejsou ani komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují. "Nevidím důvod pro nouzový stav, vzhledem k tomu, že vláda v něm setrvává, zjednodušuje si situaci a nedává šanci, aby ta decentralizace pomohla řešit i přenesení odpovědnosti na ty nižší stupně řízení," řekl Vojtěch Filip.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od 5. října. Končit by měl 28. března.