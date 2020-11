Že není kam jít na rande? Vztahy z internetu vydrží déle, než ty běžné

Výsledek české studie potvrzuje, že i v nouzovém stavu mají nezadaní jedinci šanci potkat svou životní lásku. Ti, kteří se seznámili na seznamkách nebo na sociálních sítích, jsou spokojenější a méně se rozvádějí než ti, co se dali dohromady v "běžném offline životě" prostředí.

Podle manželského poradce Luciana Kantora dělá člověk při seznamování v online prostředí v podstatě to samé, co při reálné schůzce - vstoupí do nějakého teritoria a mapuje situaci. Navíc má dostatek času na analýzu budoucího partnera.

„Ve chvíli, kdy mě někdo osloví, tak mám delší dobu na to si s ním psát a zjišťovat, jaké má zájmy a co ho baví. Nástrahy online seznámení jsou přitom minimální. Když se dohodnu na nějaké schůzce, například, že si půjdu zaběhat nebo se projít, a zvolím k tomu vhodný čas před devátou hodinou, tak tam není žádné riziko,“ shrnuje Kantor. Okolnosti seznámení v běžném životě mohou být nahodilé a člověk je tak nemůže snadno plánovat.

Lidem bez partnerského vztahu kvůli vládním nařízením odpadla tradiční místa pro seznámení. Denní studium nahradila distanční výuka, práci v kanceláři homeoffice a posezení v kavárnách a restauracích zase výdejní okénka. Odborníci se shodují, že v současném stavu je ideální na první schůzku vyrazit do přírody.

„Jedna strana mince je vizáž, protože člověk by se nám měl líbit. Ale stejně potřebujeme najít člověka, se kterým se chceme zasmát. I při procházce v parku poznáme i přes roušku, jestli ten druhý má dobré srdce, a jestli nám s ním bude dobře.“

Důkazem toho, že se seznámení přes internet může fungovat, je bývalá politička Kristýna Kočí, dnes už Mertlová. S manželem se poznala online a každým dnem spolu očekávají narození čtvrtého syna. Svoje zkušenosti navíc zúročili při založení vlastní seznamky.

„Na rozdíl od situace na jaře, kdy zájem o seznamování klesal, teď výrazně roste, protože kdo ví, jak dlouho budeme takhle zavření. A lidé nechtějí být sami, naopak, o to víc si to uvědomujeme, že chceme být s někým, kdo nás má rád,“ říká Kočí.

Odborník na partnerské vztahy Lucian Kantor ještě dodává: „Doba přeje k tomu, aby se člověk seznámil. Jenom je to taková archeologická práce. Máte spoustu věcí, kterými se musíte probrat, abyste našli to krásné, co hledáte.“