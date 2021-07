Nová důchodová kalkulačka je tady! Zjistíte, kdy máte nárok i výši penze

Kolik máte odpracováno a kdy budete mít nárok na starobní důchod? Právě to lidem umožňuje zjistit nová služba online portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zájemci si navíc mohou vypočítat také předpokládanou výši měsíční penze.

Stát ve čtvrtek oficiálně spustil Informativní důchodovou aplikaci (IDA), která byla doposud pouze v testovacím provozu. Lidé se tak snadno dozví důležité informace týkající se jejich důchodového pojištění.



"Rychle a jednoduše zjistíte, jaký je váš důchodový věk (u žen s ohledem na počet dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod,“ láká na webu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).



Do aplikace se zájemci mohou přihlásit přes elektronickou identitu (její součástí je i bankovní identita) nebo datovou schránku. Poté se na obrazovce objeví základní předvyplněné informace, jako je rodné číslo nebo datum narození. U mužů služba okamžitě vyhodnotí, kdy má dotyčný nárok na starobní důchod a zda už dosáhl důchodového věku.



Ženy navíc musí povinně vyplnit také počet narozených dětí spolu s jejich daty narození. Jedná se o podstatné informace pro určení například důchodového věku. Po vyplnění všech nutných náležitostí se lidé dozví, zda mají odpracováno dost, aby dosáhli na starobní důchod.



V případě, že nárok ještě nemáte, zjistíte, kolik let a dní vám do důchodu zbývá. Mimo to vám aplikace vypočítá také odhad výše starobního důchodu. Je však důležité upozornit, že hodnota je pouze orientační.



Veškeré informace, které do aplikace zájemci zadají, potřebuje ČSSZ proto, aby mohla správně vyhodnotit data konkrétních uživatelů. "Při výpočtu odhadované výše starobního důchodu jsou zohledněny výdělky a vyloučené dny dosažené pojištěncem k dnešnímu dni. Pokud bude prováděn tento výpočet v pozdějších letech, bude se odhadovaná výše starobního důchodu měnit s ohledem na informace o dalších faktorech ovlivňujících výši důchodu, zejména o získaných výdělcích,“ vysvětlila ČSSZ.

