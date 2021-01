Nová mutace koronaviru drtí Anglii i Skotsko, jsou v přísné karanténě!

Anglie a Skotsko jsou od půlnoci opět v celostátní karanténě. Jen pár hodin před jejím začátkem to v projevu v pondělí večer oznámil britský premiér Boris Johnson, který také vyzval občany, aby nevycházeli ze svých domovů. Zavřené jsou nově všechny školy.

Nová mutace koronaviru dostala část země opět do přísného lockdownu, který bude trvat minimálně do poloviny února.

"Je jasné, že musíme udělat více pro to, abychom dostali tento nový kmen pod kontrolu, zatímco pokračuje očkování. Musíme tedy přejít do národního lockdownu, který je dost přísný na to, aby mutaci zastavil," nechal se slyšet Boris Johnson.

V zemi zaznamenali za pondělí rekordních téměř 59 tisíc nových případů. Tamní zdravotnictví je pod největším tlakem od vypuknutí pandemie.

"Jen v Anglii se za poslední týden počet pacientů s covid-19 zvýšil téměř o třetinu na 27 tisíc. To je o 40 % víc, než tomu bylo během dubnového vrcholu pandemie. Počet úmrtí se za poslední týden zvýšil skoro o pětinu a bohužel dál poroste. Moje myšlenky jsou se všemi, kteří přišli o své blízké," prohlásil britský premiér.

Nová mutace koronaviru se dál šíří, v pondělí ji potvrdil tamní ministr zdravotnictví už i na Slovensku. "Nová varianta kmene koronaviru šířící se z jižní oblasti Velké Británie je potvrzená už i na Slovensku. Podle údajů Evropského centra pro prevenci a šíření nemoci má o 70 % vyšší schopnost šíření. A co je důležité, šíření je častější u lidí do 60 let a intenzivní mezi dětmi," vypočítává ministr Marek Krajčí.

Podle německých médií tamní vláda rozhodla o prodloužení celostátní karantény do konce měsíce. Oficiálně to oznámí během úterka kancléřka Angela Merkelová po setkání s premiéry spolkových zemí. V Německu v pondělí přibylo téměř 12 tisíc případů. Současná opatření platí do 10. ledna.