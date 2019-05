Nová naděje: První unikátní srdce z 3D tiskárny

Pacienti s onemocněním srdce mají novou naději na záchranu. V mnoha případech už nepomůže nic jiného, než transplantace a najít vhodného dárce není vždy jednoduché. Spásu by mohlo brzy přinést srdce z 3D tiskárny. Orgán, který vytiskli vědci na univerzitě v Tel Avivu, je sice velký jen pár centimetrů, v budoucnu by ale průlomová technologie mohla lidem prodlužovat životy.

Technologický triumf a naděje pro tisíce lidí, kteří čekají na transplantaci - tak mluví svět o prvním srdci, které bylo vytištěné včetně buněk, cév, síní a komor na 3D tiskárně v Izraeli. Orgán je sice velký jako králičí srdíčko, i tak jsou na něj ale místní vědci velmi pyšní.



"Je to poprvé, co bylo s pomocí tiskárny vytvořeno celé srdce s buňkami a cévami. A je to také poprvé, kdy byla použita tkáň a buňky pocházející od pacienta," říká Tal Dvir, profesor na univerzitě v Tel Avivu.



Unikátní proces je totiž založený na biospsii, tedy odběru buněk ze živé tkáně. Vědci je po odejmutí přeprogramují tak, aby se staly kmenovými buňkami, a ty jsou poté rozlišeny na srdeční buňky a buňky, které tvoří cévy.

"Biologický materiál, kolagen a další cukry, které se v tkáni nacházejí, se potom stanou takovým biologickým inkoustem. Když se smíchají, vznikne inkoust pro srdce a vznikne inkoust i pro cévy. Poté použijeme 3D tiskárnu k vytištění celého srdce s hlavními, nejdůležitějšími cévami," doplňuje Tal Dvir.

Celý výzkum je zatím v úplných počátcích. Na efektivní transplantaci si budou muset lidé ještě nějakou chvíli počkat. Nejde totiž jen o to, aby vědci vytvořili srdce o velikosti a funkčnosti toho lidského, ale aby ho tělo dárce poté bez problémů přijalo.

Výroba orgánů zažívá každý rok velké pokroky a kdo ví, třeba už si nové vytištěné srdce bude brzy moci pořídit každý z nás.