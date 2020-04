Nová naděje v boji s koronavirem? Nákazu by mohli vyčuchat psi!

K nové metodě vyhledávání nakažených koronavirem teď vzhlížejí ve Velké Británii. Organizace, která se zabývá tréninkem psů, chce vyzkoušet, jestli by se dali vycvičit tak, aby případně odhalili nakaženého koronavirem. Jeden vycvičený pes by mohl zkontrolovat až 750 lidí za hodinu!

Na tréninku "koronavirových psů" spolupracuje britská charitativní organizace Medical Detection Dogs, londýnská Vysoká škola hygieny a tropických nemocí a Univerzita v Durhamu na severovýchodě Anglie.

"Je to vzrušující. Projekt se může rychle posunout, protože je tu šest psů, kteří jsou připraveni k výcviku," řekl listu Daily Mirror profesor James Logan z londýnské vysoké školy.

V příštích týdnech dostanou trenéři vzorky látek, které na sobě měli nakažení koronavirem, aby se ukázalo, jestli je Covid-19 spojen s jedinečným zápachem, který by psi mohli vyčuchat. Pokud ano, tak by psi mohli být na odhalování nakažených vycvičeni za osm týdnů. Pak budou potřebovat jen vteřinu na to, aby odhalili, jestli je někdo nemocný.

"Už jsme měli mnoho skvělých úspěchů se psy, kteří se naučili odhalovat různé lidské choroby. Věříme, že mohou být vytrénováni také na to, aby vyčuchali Covid-19," je přesvědčena Claire Guestová, výkonná ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Medical Detection Dogs.

Psi by podle ní mohly významně pomoci ve chvíli, kdy je nedostatek testovacích sad. "Když je testů málo, nemůžete testovat stovky lidí najednou. Ale psi by mohli velmi rychle otestovat až 750 lidí. Tím, že bychom poznali, koho je pak třeba otestovat a dát do karantény, bychom zastavili šíření viru. Psi představují rychlou, efektivní a neinvazivní cestu jak zařídit, že omezené zdroje zdravotnického systému budou použity jen tam, kde jsou opravdu potřeba. Na zastavení té nemoci mohou mít velký vliv, jejich schopnosti jsou neuvěřitelné," věří Guestová.

Podle Logana je nejprve potřeba potvrdit, že je s nemocí spojeno něco, co psí čenich může zachytit. "Víme, že jiná respirační onemocnění mění tělesný zápach, takže jestli tu je unikátní zápach, věřím, že ho psi zvládnou zachytit. Udělali jsme hodně práce se psy vycvičenými na záchyt malárie a máme velmi dobré výsledky, nad úrovní standardů stanovených Světovou zdravotnickou organizací,“ upozornil Logan.

Představuje si, že v první fázi by psi byli třeba na letištích a v přístavech a šli by podél řady lidí, kteří do země přijíždějí, aby odhalili, kdo potřebuje otestovat na koronavirus. V další fázi by mohli být využiti ve školách či na důležitých pracovištích.

Na internetu zřídili stránku, kam lidé mohou posílat příspěvky. Doufají, že vyberou milion liber, tedy přibližně 31 milionů korun. K zahájení výcviku potřebují ale zhruba poloviční částku.