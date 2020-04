Nova odvysílá Televizní noviny: Speciál - rozhovor s premiérem Andrejem Babišem

"V současné chvíli se mimořádná opatření vlády přijatá kvůli koronaviru rozvolňují. Situace však stále není zcela přehledná a mezi lidmi panuje velká nejistota z budoucnosti. Mají spoustu nezodpovězených otázek. Proto jsme se rozhodli nabídnout divákům živý rozhovor s premiérem, který mnohé věci objasní," uvádí moderátor pořadu Rey Koranteng.

Nouzový stav v Česku pokračuje! Česká republika bojuje s novým koronavirem už dva měsíce. Jaké jsou vyhlídky? Co dalšího náš čeká a hrozí nám případně opětovné zpřísňování opatření? Pokud ano, tak za jakých podmínek? A co dovolená? Budeme moc jet letos k moři nebo jinam do ciziny? Nejen tyto otázky budou součástí chystaného nedělního rozhovoru.

Na Televizní noviny: Speciál se můžete těšit 3. května v 18:50.