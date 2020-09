Divadla musí kvůli opatřením rušit nebo měnit program. Ze sportu zní oddych

Omezení se profesionálních ani výkonnostních sportů příliš nedotkne. Byl to obrovský balvan, který ze své hrudi odvalili registrovaní sportovci a jejich trenéři. Už se v běhu posledních dnů pomalu smiřovali se scénářem z jara, kdy byl sportovní život v zemi zastaven. vyjádření ministra ale přijali s povděkem.

"Je to dobře, můžeme sportovat, to je pro zdraví dětí to nejlepší," reagoval fotbalový trenér FC HK Ženy Jakub Novický. "Že můžou děti sportovat, to je super," souhlasí trénér mládeže Mountfield Hradec Králové Martin Stehno.

Tréninky i zápasy tak poběží podle harmonogramu. Přesto tu budou dvě omezení. Zápasy budou bez diváků. To už ale některé kluby praktikují od srpna. Třeba trenéři juda nebo hokeje rodiče malých sportovců do hal a tělocvičen nepouštěli.

Druhým zádrhelem je omezený počet účastníků na zápas. Hráči, trenéři, realizační týmy a obsluha sportovišť se musí vejít do počtu 130 osob. Pro běžný fotbalový nebo volejbalový zápas je to bez problémů, v případě turnajů dětí už to ale problém bude.

Úplně jiná je ale situace u neregistrovaného sportování. V hale může být maximálně deset osob, venku dvacet. I toto nařízení bude platit od pondělí a zatím po dobu dvou týdnů.

Dalším, koho se plánovaná opatření dotknou, budou zpěváci, herci a divadelníci. Divadla a kina budou fungovat, diváci ale nesmí konzumovat pití a jídlo a v sále musí být maximálně 500 lidí. Koncerty, opera, muzikál - produkce, kde se zpívá, budou po dobu 14 dnů zrušené. Protože se prý zpěvem šíří virus rychleji. Jak na to reagují třeba zástupci divadel, už si sami poslechněte:



