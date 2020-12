Vláda sklízí ostrou kritiku za nová opatření. Neodpovídají systému PES

Od středy musí restaurace, bary a hospody zavřít už ve 20 hodin. Tvrdší pravidlo označuje řada restauratérů za likvidační.

"Vzali jsme teď zpět své zaměstnance, abychom mohli znovu otevřít a mít ten provoz do 22 hodin a včera došlo znovu na propouštění z mé strany. Takže já si připadám, že si dělám z těch lidí velkou srandu," svěřil se televizi Nova hospodský Marek Cieślar.

Asociace hotelů a restaurací kritizuje vládu, že přistoupila k dalším omezením, aniž by předložila statistiku, kolik provozoven se dopustilo prohřešku.

"Přesně teď nemá smysl je zavírat, protože data k tomu, že restaurace jsou tím místem, kde se šíří nákaza, prostě nejsou. Restaurace nejsou zodpovědné za ta zvýšená čísla. Pokračují zmatky, pokračuje nejistota," okomentoval rozhodnutí vlády místopředseda STAN Jan Farský.

Vláda nesouhlasí a tvrdí, že sousední státy mají pohostinská zařízení zavřená úplně. "Restaurace je obecně náročnější místo. Dochází tam k vyšším sociálním kontaktům než třeba v obchodě," tvrdí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Nové zpřísnění pravidel, se kterými vláda v pondělí přišla, neodpovídá ani jednomu ze stupňů v systému PES. "Měli jsme se všichni řídit PSEM, pak se objevila "štěňata", nakonec kočkopes a už se v tom zase nikdo nevyzná," kritizuje vládu předseda ODS Petr Fiala.

"Obávám se, že ani vláda. Opatření by měla být srozumitelná a předvídatelná. A to tedy bohužel nejsou ani náhodou," dodává. A kritikou nešetří ani spoluautoři systému, podle kterých se Česko vrací k růstu.

"To, co jsme slyšeli v pondělí asi nejde považovat za rozumný způsob se vyjádření k situaci. Vláda si sama tenhle systém přijala, vypracovala ho, takže očekávám, že se k tomu dál vyjádří," prohlásil matematik a spolutvůrce systému PES René Levinský.

"Tyhle útoky na takzvané porušování v restauracích, to je podle mého názoru jenom snaha odvézt pozornost od toho, co vláda slíbila. Předpokládám, že vláda koncem týdne zasedne a něco se stane," dodal.

"V žádném případě to není trest. My chceme nechat, pokud možno, systém beze změn do konce roku. Ta doba je dostatečná, abychom ho vyhodnotili. Teď ho musíme připravit na to, abychom tam mohli zakomponovat nově narůstající počty antigenních testů," vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).