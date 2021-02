Nová opatření: Vláda je nezdůvodnila, některá nedávají smysl, říká opozice

Zavést co nejvíc možných opatření s co nejmenším zdůvodněním. Tak podle opozice často vypadá vládnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO). "Dostali jsme sliby, že dostaneme podrobný materiál odůvodňující vyhlášená opatření, dávající nějaké odhady, jak to omezí šíření viru. Ten slib nebyl dodržen," shrnula první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.



"Ať už si o tom myslím, co si myslím, budu ty opatření dodržovat. Prosím o to všechny, aby je dodržovali, ale té vládě to spočítám," prohlásil místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.



Někteří opoziční poslanci kritizují i výběr prodejen, které můžou zůstat otevřené. "Děkuji Andreji Babišovi a Úřadu vlády, že i přes veškerá přijatá opatření budeme moci všem kolegyním koupit květiny k MDŽ. Samozřejmě v síti květinářství Flamengo! Nezapomeneme!" uvedl na sociálních sítích lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský.



"Ty argumenty, které včera zkoušeli sázet členové vlády, nebyly, myslím, věrohodné – typu, že to je z důvodu piety, protože dneska na ten pohřeb bohužel nemohou ani nejbližší rodinní příslušníci," sdělil v sobotu předseda lidovců Marian Jurečka.

Podle některých opozičních politiků nedává smysl ani opatření, které má od pondělí omezovat pohyb. "Policajti a vojáci budou honit rodiny na procházce v přírodě, zatímco ve velkých firmách se bez povinných testů bude virus nekontrolovaně šířit dál," okomentoval místopředseda ODS Alexander Vondra. "Lockdown není řešení a plošné zákazy nejsou cestou," podotkl předseda SPD Tomio Okamura.



Právě z důvodu omezení pohybu vláda musela vyhlásit nový nouzový stav, bez něj by na to neměla pravomoc.



K novému nouzovému stavu se vyjádřil odborník na ústavní právo: