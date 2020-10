Nová opatření: Ztráty budou mnohem větší, děsí se provozovatel restaurace

Provozovatelé fitness center, divadel, kin a dalších zařízení, kterých se nová opatření proti koronaviru dotknou, se připravují na další citelné ztráty. Očekávají, že půjdou do milionů korun a zřejmě budou muset propouštět. Doufají, že omezení nebudou trvat déle než avizovaných 14 dní.

Posilovny, fitness centra, bazény a sauny jsou první na řadě. Ukončit provoz musí už v noci ze čtvrtku na pátek. Od pátku si bude potřeba oživit vzpomínky na jarní karanténu a následující dva týdny si zacvičíte už jen doma.



"Řeklo se 14 dní, doufám, že to bude 14 dní, ne-li déle. Což bychom velmi neradi. Situace to pro nás není nijak příznivá," prohlásil vedoucí posilovny v Ústí nad Labem Roman Lejčko.

"Ztráty budou do milionů. Celých 14 dní ty bazény pojedou v normálním provozu, protože najíždění technologií trvá 14 dnů až tři týdny," vysvětlil předseda Asociace provozovatelů bazénů a saun ČR (ABAS ČR) Pavel Košnar.



"Musíme se postarat o zaměstnance, přizpůsobit situaci. Musíme nějak pracovat s naší technologií," řekla mluvčí libereckého aquacentra Martina Hujerová.



"Doufáme, že nedoznáme takových ztrát jako na jaře, kdy jsme přišli o milion korun, což je pro tak maličkou zoo, jako je ta děčínská, velmi citelná ztráta," doufá mluvčí ZOO Děčín Alena Houšková.



Od pondělka musí zavřít také divadla, kina a zoologické zahrady. Právě divadla jsou podle ministra zdravotnictví velmi riziková. "Pro nás to znamená, že jsme 14 dnů bez diváků a že máme obrovské finanční ztráty. My nikoho nechceme propouštět, tohle nás vede k tomu, že musíme," sdělil ředitel sokolovského domu kultury Ladislav Sedláček.



Restauratéři se musejí připravit na ještě výraznější omezení otevírací doby. Nelíbilo se jim, když dostali příkaz zavírat v deset večer, od pátku ale budou muset ukončit provoz ještě o dvě hodiny dříve. "Ztráty budou mnohem vyšší, než byly do nynějška, bude to takových 50 procent určitě. Nějak se s tím musím poprat," očekává provozovatel restaurace Martin Tuch.



Na dva dny v týdnu a na pětihodinovou pracovní dobu se omezí také provoz úřadů.