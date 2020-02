Nová posila Specialistů Jacob Ertemeijer je mladíkem obdařeným fenomenálním hudebním sluchem!

Bezkompromisní vrchní komisař, především však všestranně talentovaný herec - na prknech Švandova divadla dokáže být Jacob Erftemeijer přesvědčivě citlivým hudebním géniem, dokonce talentovanějším než Mozart! Inscenace Bratr spánku, ve které Jacob exceluje v hlavní roli hudebního génia, vznikla pro smíchovskou scénu v adaptaci spisovatelky Kateřiny Tučkové, autorky románu Žítkovské bohyně a úspěšné knihy Vyhnání Gerty Schnirch.







„Dramatizaci proslulého románu Roberta Schneidera jsem přijala s radostí, protože mě zajímalo, jak se autor vypořádal s tématem střetu výjimečného člověka s nepochopením komunity, v níž žije. Není to totiž jen potíž (nerozpoznaných) géniů, o čemž pojednává kniha, ale naopak velmi obecný problém vzájemného neporozumění mezi blízkými lidmi.“

Kateřina Tučková



Johanes Elias Adler (Jacob Erftemeijer) ke své smůle vyrůstá v zapadlé alpské vesnici a mezi lidmi, kteří pro jeho výjimečnost nemají špetku pochopení. I jeho rodiče (Jan Novotný a Andrea Buršová) v něm vidí jenom méněcenného mrzáka – kluka se žlutýma očima. Díky příteli Petrovi (Tomáš Červinek) a především díky spalující lásce k sestřenici Elsbeth (Denisa Barešová) však v sobě Elias najde sílu ústrky přežít.



Role v Bratrovi spánku není pro Jacoba jen jedinečnou hereckou příležitostí, stálý člen souboru Švandova divadla je, společně se svým kolegou Kryštofem Blabla, také autorem hudby k inscenaci, což s tématem hry a postavou Johanese jedinečně rezonuje.



Bratr spánku byl přeložen do 24 jazyků. Jen v divadle už byl uveden jako činohra, opera i balet, v roce 1997 podle něj vznikl i stejnojmenný film. Ve Švandově divadle se s výjimečným chlapcem můžete potkat v úterý 17. 3. od 19:00 ve Velkém sále.



Nenechte si ujít toto setkání – je to totiž poslední!