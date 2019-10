Nová pravidla pro pračky či sušičky! Opravit si je budete muset sami

Maximální množství vody na jedno praní i oplachování. To vše chce Evropská komise sledovat. Podle ní s novým balíčkem úspor ušetříme. Má to ale i svá úskalí. Elektrospotřebiče navíc budou muset být opravitelné za pomoci nářadí, které máte doma, jako šroubovák nebo kladívko.

"Sama bych to určitě nezvládla, zavolala bych opraváře, pokud by to nestálo hodně peněz, ale potom bych si pořídila novou," vysvětlila divačka TV Nova. "Takové věci by měli dělat odborníci," stěžovali si další.

Kromě opravitelnosti spotřebičů například ledniček, elektrických displejů či elektromotorů, jsou i nové požadavky na jejich životnost a snadnější opravitelnost. Náhradní díly by výrobci měli skladovat ještě sedm let po koupi výrobku.

"Spíše bývá problém s cenou, ty náhradní díly stojí 50 procent, což je šílenství to měnit a čekat, že se to dál nepokazí. Zákazníkovi se nevyplatí ty díly ani kupovat, radši si pak koupí nový výrobek," vysvětlil opravář.



Oprava je totiž mnohdy dražší, než koupě nového zařízení spotřebiče. Měnit se mají i energetické štítky, do budoucna žádné A plus nenajdete, budou na nich jen písmena od A po G