Hvězda Ulice v reklamě na banku. Sám ale nespoří. Prozradil, za co utrácí

Do paměti diváků TV Nova se Filip Rajmont zapsal jako Otík Puklický ze seriálu Ulice. Pochází z divadelnické rodiny, je vnukem E. F. Buriana, synem herečky Kateřiny Burianové a režiséra Ivana Rajmonta. Vystudoval herectví na Divadelní fakultě AMU v Praze. Známý je třeba z Národního, Švandova nebo Stavovského divadla.



"Můžete mě vidět v představení Lordi, které už hrajeme 15 let, to je velká legrace. Teď zkouším divadelní inscenaci na Novou scénu, to se jmenuje Kosmos a ještě připravujeme něco ve Venuši ve Švehlovce a pak budu hrát v Stavovském divadle v Idiotovi," říká Filip.

Posledních 8 měsíců měl ale herec s prací utrum. Přetrhal si totiž vazy a musel s nohou na operaci. Na prkna divadla i do seriálu Ulice nastoupil až s novou sezónou. Kdo by hádal, že Filip přespříliš sportoval, odpověď by ho pobavila.



"Já jsem vycházel z divadla, z odpoledního představení, docela těžkého, kde jsem různě lítal. A když jsem vycházel ze Stavovského divadla, které má zadní vchod přímo na Ovocný trh, kde přes zimu bývá otevřené kluziště, otevřel jsem dveře, na kluzišti v dálce hráli hudbu z Hříšného tance. Já jsem si tak štěstím poskočil a dopadl jsem špatně na koleno a přetrhal si vazy," dodává teď už se smíchem herec.

Po zotavení se mu nakupila práce a přišla i nabídka na reklamu pro banku, kterou rád přijal. Natáčení bylo dlouhé, i když trvalo jeden den. Scény se totiž musí stále opakovat ze všech stran několikrát, aby z toho vyšel opravdu vymazlený záběr. Úkolem Filipa bylo setkat se v reklamě se svým budoucím já. A potvrdit si, jak správné bylo jeho rozhodnutí poslat své úspory do budoucnosti. V reálném životě si ale Rajmont příliš nespoří.



"Jen někdy se mi povede ušetřit. Moje příjmy jsou dost nárazové, krom platu v divadle, který je stálý. Ale já spíš umím vždy utratit to, co si vydělám," přiznává Rajmont.

Filip prý nejvíce utrácí za radosti života, které spadají pod jeho životní herecký styl. Nejvíc v životě utratil za automobil, teď víc k životu nepotřebuje. Co by ale dělal s milionem v ruce, v tom má jasno: "To by nebyl problém, já bych ho utratil celý. Použil bych ho na splátky, protože jsem rekonstruoval byt po babičce. Ale kdybych si měl něco koupit, tak bych to investoval do chalupy," rozmýšlí herec.

Sám Filip alias Otík si vzpomíná i na svůj úplně první honorář za seriál Ulice. Lidé se ho totiž často ptají, co všechno si za něj v té době pořídil. Auto to rozhodně nebylo.

"To jsem si šel koupit jen nějaké jídlo do krámu. Nemyslete si, že to byla obrovská částka," směje se Filip Rajmont.





Nakonec herec dodává, že netrpí žádnou paranoiou, co se bank týká. A určitě spoření s ní lidem doporučuje. Důležité pro něj je, aby banka patřila slušným lidem.