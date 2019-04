Nová stopa? DNA Maddie mělo být v autě rodičů i po jejím zmizení!

Auto si její rodiče pronajali tři týdny poté, co Maddie zmizela. Přesto se v jeho kufru našly stopy DNA, které ukazovaly na to, že patří právě ztracené Madeleine McCannové. Jenže už před 12 lety označili policisté vzorky nalezeného DNA jako neprůkazné, píše web deníku The Sun.



Teď by měly jít na nové, modernější testování. Pokud se při něm prokáže, že jeden z 18 vzorků DNA skutečně patřil Maddie, půjde o naprosto zásadní zjištění. "To auto si McCannovi pronajali tři týdny poté, co Madeleine zmizela. Pak by to byl průlom, že?" prohlásil Sutton.



"Podle informací, které máme, je vyloučené, že by se v tom autě měla pohybovat. Tak jak je možné, že se tam její DNA dostalo i tři týdny po zmizení?" uvažoval bývalý detektiv.



Co by tedy nové důkazy znamenaly? Mohly by ukazovat na to, že rodiče byli s Maddie stále v kontaktu. Jenže ti naprosto odmítají, že by měli se zmizením vlastní dcery cokoliv společného. Vyšetřovatelé proti nim doposud neměli jakýkoliv důkaz a ani jeden z rodičů nefiguruje mezi podezřelými.



Tehdy tříletá Madeleine McCannová, původem z Velké Británie, zmizela ze svého pokoje na dovolené v Portugalsku 3. května 2007. Její rodiče byli zatím na večeři s přáteli. Policisté dosud pracují s verzí, že ji unesl pedofil nebo že se stala obětí obchodu s lidmi.



Britská metropolitní policie čeká, jestli jí úřad pro imigraci, bezpečnost, zákon a pořádek (oficiálně Home Office) přidělí dalších 150 tisíc liber (4,5 milionu korun), aby mohla pokračovat ve vyšetřování alespoň další rok. Zatím už pátrání po Maddie stálo 12 milionů liber (asi 356 milionů korun).

