Nová stupnice nočního vidění pro palubní kamery: Night Vision. Jak dobře uvidí vaše autokamera v noci?

Mio, přední světový dodavatel bezpečnostních kamer do vozů a přenosných navigačních zařízení, vyřešil výzvu pro různou úroveň kvality noční natáčení autokamer po svém. Vytvořil patentovaný technologický standard Mio Night Vision, nyní rozlišitelný ve čtyřech úrovních. V rámci přidaných funkcí autokamer, jako je přesný a integrovaný GPS modul či upozornění na radary, je dnes kvalitní noční vidění totiž často poptávanou přidanou hodnotou palubních kamer.



Patentovaná technologie Mio Crystal Vision je řešení, které naleznete v základních modelech autokamer Mio. Díky vhodnému použití nastavení clony a vysoce kvalitní čočce zařízení zaznamená událost ve velkém rozlišení. Vestavěný software také zlepší jas záznamu. Tyto možnosti ve srovnání se standardním nočním režimem usnadní zaznamenání děje i za snížených světelných podmínek. V případě noční události tak bude mít k dispozici průkazný obrazový materiál.







Mio Night Vision představuje rozšíření základního modulu Mio Crystal Vision. Představte si situaci, kdy jedete v noci mimo město, případně oblastí se sníženým osvětlením. Existuje nějaká technologie, která by se vypořádala s takovou tmou?

Ano – zejména hodnotě clony ne více než F 2.0 jsou kamery Mio schopny poskytnout správné množství světla, takže výsledný záznam je jasný a detaily na něm zřetelné. Důležité je tak také použití skleněné čtyřvrstvé čočky s vestavěným infračerveným filtrem, který zajistí, že trasa bude zaznamenána nepřetržitě při stálé průhlednosti obrazu. Kromě toho, stejně jako v případě Mio Crystal Vision, má také modul Mio Night Vision interní software, který zajišťuje nejlepší kvalitu záznamů i při nedostatečném osvětlení.



Pro náročné uživatele – Night Vision PRO

Aktuálně nejvyšší verze technologie Night Vision Pro je věnována nejnáročnějším milovníkům jízdy v téměř úplné temnotě. Toto řešení se může navíc pochlubit optickým senzorem STARVIS od společnosti SONY. Ten zaručuje jasný a přehledný záznam i při minimálním osvětlení. Zachycení detailů a vysoká kvalita záznamu vám poskytne průkazný přehled průběhu události.





„Mezi autokamerami na trhu se rozšířil nešvar, že kdejaká nově uvedená autokamerka má označení Night Vision, i když je jejich natáčení v noci velmi diskutabilní a často jde spíše o marketing,“ říká Martin Dobeš, MBA, Country Manager značky Mio pro Českou a Slovenskou republiku, „proto se výrobce Mio, stejně jako u jiných parametrů svých autokamer, rozhodl být vůči zákazníkům fér a rozdělil kvalitu natáčení do aktuálně čtyř úrovní, podle nichž se může kdokoliv lépe orientovat.“







Špinavé sklo, nekvalitní SD karta…?

Nejčastější chyby při posuzování kvality natáčení

Mezi největší prohřešky zákazníků, kteří hodnotí kvalitu nejen nočního natáčení, patří v největším počtu případů špinavé čelní sklo (z vnějšku, ale i vnitřku, případně velmi staré čelní okno (s různými vadami), a dále pak nekvalitní nebo nesprávně vybraná či naformátovaná SD karta.

Mezi úsměvné chyby pak patří ponechání fólie ještě z výroby na objektivu, zašpinění objektivu nebo prvotní kvalitativní srovnávání záznamů malého účelového zařízení (autokamery) například s high endovými fotoaparáty či nejnovějšími smartphony.

Mezi odbornější tipy pro noční natáčení pak patří přepínání mezi 30/60 fps, Full HD vs. 2.5k (QHD) a přepínání WDR/HDR (dynamic range). A dále pak přiblížit autokameru co nejblíže čelnímu sklu. Tedy v případě vozů s velmi zkoseným sklem je třeba zvolit takovou, která se na sklo přímo lepí – např. MiVue J85 WIFI 2.5k nebo MiVue 826 WIFI 60 fps, nebo naopak u autobusů a kamionů s téměř rovným čelním sklem je vhodnější zvolit autokameru s 360° otočným přísavkovým držákem, který se dá natočit do vhodného úhlu – téměř výlučně na trhu to umí většina autokamer Mio, např. MiVue C570.