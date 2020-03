Nová výzva pro vaše miláčky! Ukažte trpělivost a poslušnost vašeho psa

Facebook Psí školy Malenivy, která sídlí v obci Děpoltovice v Karlovarském kraji, zaplavily od středy fotografie psů s piškoty. Fanoušci stránky totiž plní jejich Piškotovou výzvu.

Škola ji na facebooku zahájila ve středu, když přidala fotku pejska s piškoty. Ty měl nejen na sobě, ale i okolo sebe. Cílem výzvy je, aby se pes nepohnul a vydržel piškoty nesníst.

A veřejnost to velmi baví. Ihned lidé začali přidávat fotky svých domácích mazlíčků, kteří měli piškoty nejen na nohou, ale například na hlavě nebo těle.

Výzvu můžete doma vyzkoušet také vy. Díky tomu zjistíte, jak je váš pejsek poslušný a trpělivý. Stačí vám k tomu jen piškoty a trocha trpělivosti. Může se totiž stát, že je sní ještě dřív, než ho vyfotíte.

Zkušenost s tím mají také lidé z psí školy. "U nás by to nefungovalo. Co položení, to sežrání," napsala paní Helena. "Tak to by u nás neklaplo. Monty by se utopil ve vlastních slinách. Jen slyší dózu s piškoty, už se mu to spouští," smála se Markéta.

Zkusili jste Piškotovou výzvu? Jak se povedla vašemu mazlíčkovi? Fotografie nebo videa můžete posílat na náš facebook nebo email.